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Бывший ректор ЕГУ продает особняк за 1,875 миллиона долларов

05.06.2017 12:28 — Разное | Tut.by  
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Бывший ректор Европейского гуманитарного университета Гарри Дэвид Поллик выставил на продажу свой особняк в штате Колорадо. Поместье на участок площадью более 110 тысяч квадратных метров находятся в 30 милях от столицы штата Колорадо. В 2008 году Поллик приобрел участок за 250 тысяч долларов и построил здесь шикарный дом, пишет портал Reformation. Теперь все это продается за 1 875 000 долларов.


Так выглядит поместье с высоты.






Поместье бывшего ректора ЕГУ — это двухэтажный дом с камином, винохранилищем, четырьмя уборными, тремя спальнями и двумя гаражами, объединенными с гостевым домиком. А так основной дом выглядит изнутри.








Поместье было построено в 2011 году за кредитные средства.

Внешний консультант из США — Дэвид Поллик — был назначен в ЕГУ в 2013 году. Вскоре он стал и.о. ректора. По контракту, ежегодная компенсация и.о. ректора должна была составить без малого 230 тысяч евро. После того, как информация о зарплате Поллика в ЕГУ стала достоянием общественности, она была значительно сокращена.

Год назад Сенат Европейского гуманитарного университета (Вильнюс) распространил заявление, в котором предложил принять «безотлагательные меры для восстановления репутации и институциональной стабильности университета, поставленных под угрозу вследствие серьезных просчетов нынешнего руководства ЕГУ». Среди таких мер — немедленная отставка ректора вуза Дэвида Поллика.

В 2015—2016 году правительства Норвегии, Финляндии и Дании, а также Nordic Council отказались финансировать ЕГУ в связи со скандалом вокруг ненадлежащего распределения донорской помощи.

С 2008 года Nordic Council выделил ЕГУ 4,5 млн евро, Норвегия — 3,5 млн, Швеция — 2,3 млн, Финляндия — 1,1 млн, Дания — 0,6 млн евро из налогов своих граждан.

Европейский гуманитарный университет открылся в Минске в 1992 году. В 2004-м белорусские власти, недовольные самостоятельностью его руководства, закрыли вуз. Спустя год ЕГУ возобновил работу в Вильнюсе, он имеет статус белорусского университета в изгнании. В вузе учатся более тысячи студентов, преимущественно из Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Особняк построен на скале - и, судя по фото, стоит этих денег

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