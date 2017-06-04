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Бывший ректор ЕГУ продает особняк за 1,875 миллиона долларов
Бывший ректор Европейского гуманитарного университета Гарри Дэвид Поллик выставил на продажу свой особняк в штате Колорадо. Поместье на участок площадью более 110 тысяч квадратных метров находятся в 30 милях от столицы штата Колорадо. В 2008 году Поллик приобрел участок за 250 тысяч долларов и построил здесь шикарный дом, пишет портал
Так выглядит поместье с высоты.
Поместье было построено в 2011 году за кредитные средства.
Внешний консультант из США — Дэвид Поллик — был назначен в ЕГУ в 2013 году. Вскоре он стал и.о. ректора. По контракту, ежегодная компенсация и.о. ректора должна была составить без малого 230 тысяч евро. После того, как информация о зарплате Поллика в ЕГУ стала достоянием общественности, она была значительно сокращена.
Год назад Сенат Европейского гуманитарного университета (Вильнюс) распространил заявление, в котором предложил принять «безотлагательные меры для восстановления репутации и институциональной стабильности университета, поставленных под угрозу вследствие серьезных просчетов нынешнего руководства ЕГУ». Среди таких мер —
В 2015—2016 году правительства Норвегии, Финляндии и Дании, а также Nordic Council отказались финансировать ЕГУ в связи со скандалом вокруг ненадлежащего распределения донорской помощи.
С 2008 года Nordic Council выделил ЕГУ 4,5 млн евро, Норвегия — 3,5 млн, Швеция — 2,3 млн, Финляндия — 1,1 млн, Дания — 0,6 млн евро из налогов своих граждан.
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Особняк построен на скале - и, судя по фото, стоит этих денег
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