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От монтажника до директора. Кому наниматели предлагают зарплату больше 1500 рублей

05.06.2017 12:41 — Разное | Tut.by  
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В Общереспубликанском банке вакансий за месяц появилось 189 предложений работы, где соискателям обещали зарплату от 1500 рублей в месяц. Среди них — директор, хоккеист, тестировщик и монтажник. FINANCE.TUT.BY рассказывает о высокооплачиваемых вакансиях последней недели.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Одну из самых больших зарплат — 10 250 рублей — предлагают директору компании «ЛеанГрупп», которая занимается производством туб для упаковки. Требования к соискателям — опыт работы на производственном предприятии и знание в совершенстве не менее двух иностранных языков.

Компания ДПА, предоставляющая услуги в области информационных технологий, ищет заместителя директора в минский офис. Зарплата — от 2000 рублей. От кандидатов ожидают в том числе опыт работы в сфере риск-менеджмента, бизнес-планирования и бизнес-анализа от 15 лет.

Хоккейный клуб «Неман» в Гродно трудоустроит нападающего, обещанная зарплата — от 1825 рублей. Компания «Автобусные маршруты» в поисках директора с десятилетним стажем, свободно владеющего русским, латышским и английским. Платить намерены от 1500 рублей. Компания «Геймлофт» в Минске открыла вакансии бизнес-аналитика (1500 рублей), старшего тестировщика (1600 рублей) и инженера-программиста (2000 рублей).

Национальное кадастровое агентство трудоустроит начальника управления кадастровой оценки на время декрета. От соискателей требуется высшее экономическое или техническое образование в сфере недвижимости, опыт работы оценочной деятельности не менее десяти лет и свободный английский. Платить обещают 1500 рублей. Директор Национального агентства инвестиций и приватизации будет получать больше — 1705 рублей 20 копеек. От него ждут опыта руководящей работы в сфере экономики и международной деятельности от 4 лет и свободного английского. «Бел Хуавэй Технолоджис» трудоустроит директора и сразу трех заместителей директоров: по финансовым вопросам, по продажам и по работе с клиентами. Среди требований — свободный английский и китайский. Заместителям обещают платить от 1500 рублей, а директору — от 1800 рублей.

Специалисты без высшего образования также могут рассчитывать на высокую зарплату — правда, работу им предлагают в России. Частное предприятие «Эвид-плюс» обещает 1700 рублей монтажнику, 1800 рублей стропальщику и 1500 рублей прорабу. Требования — добросовестность, отсутствие вредных привычек, трудолюбие и опыт работы не менее трех лет.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В общереспубликанском банке вакансий за месяц появилось 189 предложений работы, где соискателям обещали зарплату от 1500 рублей в месяц.

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