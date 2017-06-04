Успеть за 60 секунд: как в Беларуси собрали самый длинный автокран

«Зумлион-МАЗ» создал в Могилеве уникальный автокран с рекордной стрелой (общая длина с «гуськом» составляет 41 метр), который может поднять груз на высоту 12-этажного дома. Спецмашину собрали на свободных площадях завода «Могилевтрансмаш», а весь процесс отразили в коротком видеоролике.

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Рекордный автокран показали на выставке CTT-2017 («Строительная техника и технологии») в Москве, которая прошла с 30 мая по 3 июня. За это время представители «Зумлион-МАЗ» провели переговоры с потенциальными потребителями в России, чтобы в последующем перейти к заключению контрактов. При этом коммерческая реализация белорусско-китайской спецтехники начнется в октябре текущего года.



Фото: AGT.BY

Первую совместную спецмашину получили путем крупноузловой сборки: китайское навесное оборудование «посадили» на белорусское шасси. Модель ZMC-25 относится к автокранам среднего тоннажа: поднимает объекты весом до 25 тонн и может использоваться для перемещения практически любых предметов — от контейнеров до негабаритных строительных грузов.



Фото: AGT.BY

Автокран выделяется на фоне аналогов стрелой овоидного сечения длиной 33 метра, которая обеспечивает оптимальное распределение напряжения. В результате спецмашина обладает большей устойчивостью и надежностью. Кроме того, в автокране используется одно из лучших шасси в СНГ, которое выпускают на Минском автозаводе.



Фото: AGT.BY

«Сборка первой машины — событие знаменательное. Прежде всего, мы выходим в активную стадию производства белорусско-китайских машин. При этом компания „Зумлион-МАЗ“ продолжает работать над новыми моделями, которые появятся в ближайшие месяцы, — подчеркнул директор ООО „Зумлион-МАЗ“ Юрий Пивоваров. — Есть и еще один немаловажный факт: по сути, в Беларуси впервые создан автокран, в котором используется зарубежная надстройка».

Автокраны модели ZMC-25 планируют выпускать для рынков стран ЕврАзЭС. В частности, они могут найти применение в регионах Беларуси, России и Казахстана.