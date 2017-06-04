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В центре Минска пьяный бесправник на Mazda разбил три автомобиля

05.06.2017 12:58 — Разное | Tut.by  
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В Минске инспекторы задержали пьяного водителя на Mazda 626, который разбил три автомобиля. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.


Фото: ГАИ Московского района

Инцидент произошел 5 июня, около 11.30. По предварительной информации, 23-летний водитель Mazda ехал по Немиге со стороны площади Богушевича в направлении улицы Городской Вал. Из-за несоблюдения дистанции он совершил столкновение с Renault, после чего продолжил движение. Через несколько метров при перестроении в первую полосу водитель Mazda протаранил также Peugeot и BMW.

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Видео: @slavyana14, twitter.com

Нарушителя задержали сотрудники ГАИ, которые рядом оформляли другое ДТП. Так как у водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения, его доставили на медосвидетельствование, которое выявило 1,7 промилле алкоголя.

В ходе проверки также выяснилось, что парень не имеет водительского удостоверения (никогда не получал).

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел 5 июня, около 11.30, на столичной улице Немига.

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