В центре Минска пьяный бесправник на Mazda разбил три автомобиля

В Минске инспекторы задержали пьяного водителя на Mazda 626, который разбил три автомобиля. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.



Фото: ГАИ Московского района

Инцидент произошел 5 июня, около 11.30. По предварительной информации, 23-летний водитель Mazda ехал по Немиге со стороны площади Богушевича в направлении улицы Городской Вал. Из-за несоблюдения дистанции он совершил столкновение с Renault, после чего продолжил движение. Через несколько метров при перестроении в первую полосу водитель Mazda протаранил также Peugeot и BMW.

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Нарушителя задержали сотрудники ГАИ, которые рядом оформляли другое ДТП. Так как у водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения, его доставили на медосвидетельствование, которое выявило 1,7 промилле алкоголя.

В ходе проверки также выяснилось, что парень не имеет водительского удостоверения (никогда не получал).