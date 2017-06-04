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Макей пообещал, что учения "Запад" будут максимально открытыми
05.06.2017 12:53 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
Совместные российско-белорусские военные учения будут "Запад-2017" будут максимально транспарентными и открытыми для наблюдателей, опасения западных стран неуместны, заявил в понедельник глава МИД Беларуси Владимир Макей.
Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября, напоминает
"Обсудим наши подходы к взаимодействию с НАТО с акцентом на вопросы двухсторонней координации. Наряду с мониторингом обстановки мы вынуждены задействовать средства и потенциал по соразмерным шагам по укреплению координации. Само собой разумеется, что мы не пренебрегаем и оборонным элементом для поддержания безопасности, включая военное сотрудничество с Россией", — сказал Макей в ходе совместного заседания министерств иностранных дел России и Беларуси.
Макей назвал "неуместными и демонстративными" опасения западных стран из-за проведения совместных с РФ военных учений. "Хочу ещё раз подчеркнуть, что они будут максимально транспарентными и открытыми для наблюдения", — заявил глава белорусского МИД.
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Совместные российско-белорусские военные учения будут "Запад-2017" будут максимально транспарентными и открытыми для наблюдателей, опасения западных стран...
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