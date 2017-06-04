По итогам минувшей недели в столичных госкинотеатрах премьерная картина « Чудо-женщина » не смогла обогнать новых « Пиратов Карибского моря ». Пятая часть легендарной пиратской саги Disney снова возглавляет белорусский кинопрокат, да еще и с большим отрывом. Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.





Пятая часть кинематографической франшизы «Пираты Карибского моря» собрала к настоящему моменту 500 с небольшим миллионов долларов. Бюджет картины, при этом, составил 230 миллионов долларов — то есть, она, безусловно, окупила себя, однако о сверхприбылях говорить не приходится. Впрочем, фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» еще не стартовал в Японии — там, по оценкам экспертов, он может собрать еще сотню миллионов долларов.

Картину в Беларуси посмотрели 67,7 тысяч зрителей, которые принесли ленте 212,7 тысячи рублей. Ранее AFISHA.TUT.BY сходила на премьеру и нашла для вас 5 причин сделать то же самое.

На второй строчке рейтинга разместился четвертый фильм киновселенной DC и первый супергеройский блокбастер с девушкой на первом плане — « Чудо-женщина ». Сборы фильма в Беларуси составили 67,3 тысячи рублей. Кинокомиксы этой компании — в отличие от марвеловских — огромных сборов в кинотеатрах не добиваются, но три картины собрали почти 2,5 миллиарда долларов (до этого были «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена» и «Отряд самоубийц») — вполне достаточно, чтобы продюсеры продолжали действовать по намеченному плану.

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Внутри франшизы «Чудо-женщина» тоже пока ничего выдающегося не показала. Конечно, у этой картины и бюджет пониже — 150 миллионов долларов. А во всем мире «Чудо-женщина» уже заработала 223 миллиона долларов — в общем, фильм окупится, так что вселенная DC будет продолжаться и продолжаться.

Кстати, AFISHA.TUT.BY уже посмотрела «Чудо-женщину» и рассказала , что из этого вышло.

На третьем месте по сборам — « Спасатели Малибу ». Ремейк одноименного сериала имеет в своем арсенале Дуэйна Джонсона, Зака Эфрона, пробежки красоток в купальниках и бюджет в 60 миллионов долларов, но этого оказалось недостаточно. По оценкам студии Paramount, дурную службу комедии сослужили негативные рецензии. У картины пока что набралось 67,2 миллионов долларов выручки со всего света и, кажется, продюсерам картины впору объявлять о провале.





Фильм в Беларуси посмотрели 3,1 тысячи, которые принесли ленте 16,1 тысячу рублей.

Мультфильм Тоби Генкеля « Трио в перьях » занимают четвертую позицию. Анимация, которая рассказывает о приключениях воробья Ричарда, за третий уикенд проката поднялась на одну строчку вверх. Озвученная российскими деятелями шоу-бизнеса Полиной Гагариной, Филиппом Киркоровым и Алексеем Воробьевым, картина собрала 14,1 тысячу рублей.

Пятую строчку рейтинга занял мультфильм об обитателях морских глубин — « Подводная эра ». Премьерная анимация добавила к сборам еще 11 тысяч рублей.

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