Жительница села Нижний Быстрый Закарпатской области Кристина Росоха около 50 лет добирается до ближайшего магазина на корыте при помощи импровизированной переправы над рекой. Об этом сообщает украинская редакция Deutsche Welle.

Источник: DW (українською)

Ближайший мост через реку находится в 5 км от села Нижний Быстрый — для того, чтобы сократить путь до магазина, Кристина Росоха переправляется через реку на «летающем» корыте. Приспособление построил ее муж. Чтобы перебраться через реку, необходимо фактически тянуть себя резиновым ремнем по канату.

— Положу муку в корыто, сама сяду на муку. Так и переберусь… Тяжело, — рассказывает в видео Кристина.

Как говорит женщина, были прецеденты, когда из корыта-переправы падали и разбивались насмерть люди. Детям самостоятельно пользоваться переправой в селе не разрешают. Также сама Кристина не пользуется переправой зимой.