Поиск свидетелей аварии с Infiniti и Skoda под Гродно

16 мая на дороге Гродно-Подлабенье Гродно столкнулись Skoda и Infiniti: троих увезла скорая">столкнулись Infiniti и Skoda, в результате кроссовер Infiniti оказался в кювете, двух людей госпитализировали. Разыскиваются свидетели ДТП, сообщает AutoGrodno .



Фото: Игорь Ремзик

Водителя Infiniti Павла недавно выписали из больницы. Мужчина пояснил, что во время торможения он сломал ногу, врачи диагностировали открытый перелом бедра. Мужчина рассказал свою точку зрения, как развивались события в тот день:

«Я возвращался с дачи в районе деревни Подлабенье. Было светло, погода была хорошая, видимость тоже. От магазина, со второстепенной дороги, выехал черный автомобиль Audi S4. За рулем я заметил женщину. Ее автомобиль ехал не быстро, поэтому я его обогнал. Женщина продолжала движение позади меня. Подъезжая к перекрестку у деревни Тричи, я заметил издалека «Шкоду», которая сначала потихоньку приближалась к перекрестку, а, подъехав, остановилась.



Фото: Игорь Ремзик

Помню, что подъезжая к этому перекрестку, я заметил как «Шкода» начала движение после длительной остановки. Ее водитель собирался повернуть налево. Еще тогда я удивился, почему автомобиль едет в меня? Я стал резко тормозить, сигналить и браться левее. Но удар произошел, и я почувствовал, что меня несет в сторону. Уже стоя в кювете, никак не мог понять, почему не тормозила машина, я ведь все это время жал педаль тормоза. Взглянул на правую ногу и понял, что стопа давила на педаль безрезультатно: нога в районе бедра выглядела «треугольником», я ее не чувствовал. Я успел позвонить жене, сообщил об аварии.

Потом приехала «скорая», меня увезли в больницу скорой помощи.

Машина восстановлению не подлежит, ведется расследование. Поэтому я ищу возможных очевидцев аварии, вдруг найдутся такие."

Журналисты AutoGrodno обратились к эксперту-криминалисту, с вопросом: «Может ли водитель сломать ногу во время торможения?».

— Я не слышал, чтобы нога сломалась от сильного и резкого нажатия на педаль тормоза. Были случаи, когда люди ломали ноги во время торможения, но в момент удара. Тогда мышцы напряжены, а жизненное пространство перед водителем уменьшается, и на ногу приходится настолько большая нагрузка, что кость не выдерживает. Однако, с начала 2000-х годов почти все автомобили выпускаются с так называемыми «травмобезопасным педальным узлом», когда педаль просто ломается (педальная ось срезается), либо рассоединяется под ногой водителя (шарнирно-сочлененная педаль — рассоединяется шарнир). Другое дело, если водитель не был пристегнут ремнем безопасности. В таких случаях в результате перемещения туловища в салоне ногу может зажать и кость не выдержит, — прокомментировал эксперт.