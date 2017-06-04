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Литва отгородится от России двухметровым забором

05.06.2017 13:37 — Разное | Ежедневник  
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Литва отгородится от России двухметровым забором

фото: pravda-tv.ru

Служба охраны государственной границы Литвы начала строительство защитного ограждения на границе с Россией.

«В общей сложности вдоль государственной границы с Калининградской областью России будет построен двухметровый забор на участке длиной 44,6 километра», — передает РБК со ссылкой на пресс-службу литовского внешнеполитического ведомства.

По этой информации, ограничительные сооружения будут установлены там, где государственная граница проходит по суше. Работы по установке забора планируется завершить в декабре 2017 года. Общая сумма затрат на строительство составит 1,335 млн евро.

О том, что Литва до конца 2017 года планирует построить на границе с Россией защитное сооружение, в январе заявил министр внутренних дел республики Эймутис Миниунас. Дипломат заявил, что на эти цели из бюджета Литвы будет выделено около 3,6 млн евро. По его словам, около забора на границе с Россией будет вмонтирована модернизированная система наблюдения, которая не станет новой «китайской стеной», но позволит защитить страну от попадания на ее территорию контрабанды.

До строительства забора граница между Литвой и Россией, которая проходит по Калининградской области, обозначалась специальными знаками и 13-метровой контрольной линией. Общая протяженность сухопутной границы между государствами — 255 км.

 
 
Ссылка на источник 42
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Служба охраны государственной границы Литвы начала строительство защитного ограждения на границе с Россией.

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