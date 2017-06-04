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Беларусь и Россия завершают согласование документа о взаимном признании виз
05.06.2017 13:07 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
Москва и Минск существенно продвинулись в деле единой визовой политики, завершается согласование документа о взаимном признании виз, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.
"Мы существенно продвинулись вперёд, уже согласован и выносится на утверждение совета министров Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшую трехлетку. В этом плане отражены основные элементы, которые позволяют двигаться и к формированию единого визового пространства", — цитирует Лаврова
По его словам, страны также "завершают согласование межправсоглашения…, которое будет посвящено взаимному признанию виз и согласованности действий по другим вопросам, которые связаны с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию государств-участников договора о создании Союзного государства".
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Москва и Минск существенно продвинулись в деле единой визовой политики, завершается согласование документа о взаимном признании виз, заявил глава МИД РФ Сергей...
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