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Беларусь и Россия завершают согласование документа о взаимном признании виз

05.06.2017 13:07 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь и Россия завершают согласование документа о взаимном признании виз

фото: ria.ru

Москва и Минск существенно продвинулись в деле единой визовой политики, завершается согласование документа о взаимном признании виз, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

"Мы существенно продвинулись вперёд, уже согласован и выносится на утверждение совета министров Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшую трехлетку. В этом плане отражены основные элементы, которые позволяют двигаться и к формированию единого визового пространства", — цитирует Лаврова РИА Новости.

По его словам, страны также "завершают согласование межправсоглашения…, которое будет посвящено взаимному признанию виз и согласованности действий по другим вопросам, которые связаны с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию государств-участников договора о создании Союзного государства".

 
Теги: Минск
 
 
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Москва и Минск существенно продвинулись в деле единой визовой политики, завершается согласование документа о взаимном признании виз, заявил глава МИД РФ Сергей...

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