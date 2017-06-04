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Курс конкурента биткоина с начала года вырос на 2800%

05.06.2017 13:34 — Разное | Tut.by  
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Курс криптовалюты Ethereum, альтернативы биткоина, на торгах достиг исторического максимума, поднявшись до 250,41 доллара. С начала года курс вырос на 2839%, пишет secretmag.ru со ссылкой на CNBC.


Фото с сайта: pribalt.info

В начале года криптовалюта стоила 8,52 доллара. Как отмечает издание, резкий скачок курса произошел после встречи основателя Ethereum Виталика Бутерина с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском экономическом форуме.

Бутерин рассказал Путину о том, как возможно использовать разработанные им технологии в России, а президент РФ «поддержал идею налаживания деловых контактов с возможными российскими партнерами».В начале торгов 5 июня биткоин торговался на отметке в 2565 долларов. 25 мая криптовалюта впервые в истории преодолела отметку в 2700 долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 44
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Курс криптовалюты Ethereum, альтернативы биткоина, на торгах достиг исторического максимума, поднявшись до 250,41 доллара.

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