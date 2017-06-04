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Слышала, как перетаскивал трупы: рассказ выжившей в бойне под Тверью

05.06.2017 13:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В минувшее воскресенье житель Москвы, выпивавший в компании на дачном участке, застрелил из ружья девять человек. Как рассказала выжившая, мужчина сначала убил тех, кто находился на улице.

Слышала, как перетаскивал трупы: рассказ выжившей в бойне под Тверью
© Pixabay
Пьяный мужчина застрелил из ружья девять человек в дачном поселке

"Он был настроен очень серьезно. Либо бил дулом, либо стрелял в упор", — отметила очевидица.

По ее словам, ей просто повезло, так как она успела спрятаться под одеялом.

"Он не знал, что я есть, он просто смотрел, есть ли кто-нибудь. Я слышала и видела, как он трупы перетаскивал. Я видела, как он добивал", — рассказала женщина.

Подозреваемый был задержан и заключен под стражу. По версии следствия, причиной конфликта могло стать то, что его собутыльники посмеялись над его телосложением и усомнились в том, что мужчина служил в армии.

 
 
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Женщина, выжившая после кровавой бойни на дачном участке в Тверской области, рассказала о произошедшем. Смотрите на видео рассказ очевидицы.

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