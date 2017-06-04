Слышала, как перетаскивал трупы: рассказ выжившей в бойне под Тверью

В минувшее воскресенье житель Москвы, выпивавший в компании на дачном участке, застрелил из ружья девять человек . Как рассказала выжившая, мужчина сначала убил тех, кто находился на улице.



© Pixabay Пьяный мужчина застрелил из ружья девять человек в дачном поселке

"Он был настроен очень серьезно. Либо бил дулом, либо стрелял в упор", — отметила очевидица.

По ее словам, ей просто повезло, так как она успела спрятаться под одеялом.

"Он не знал, что я есть, он просто смотрел, есть ли кто-нибудь. Я слышала и видела, как он трупы перетаскивал. Я видела, как он добивал", — рассказала женщина.

Подозреваемый был задержан и заключен под стражу. По версии следствия, причиной конфликта могло стать то, что его собутыльники посмеялись над его телосложением и усомнились в том, что мужчина служил в армии.