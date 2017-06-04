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В первый день операции "Автобус" ГАИ задержала пьяного водителя маршрутки
В Минске ГАИ задержала пьяного водителя маршрутки. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.
Инцидент произошел утром 5 июня. Маршрутное такси, которое ехало по улице Рафиева со стороны улицы Голубева в направлении проспекта Любимова, привлекло инспекторов из-за невключенного ближнего света фар. Сотрудники ГАИ остановили микроавтобус.
— В ходе беседы с водителем милиционер почувствовал запах алкоголя. Мужчину отвезли на освидетельствование, которое подтвердило подозрения инспектора — 0,6 промилле алкоголя, — сказали в ГАИ.
На 48-летнего водителя составили два административных протокола. Он будет лишен права управления транспортными средствами на три года. Также ему грозит штраф до 100 базовых величин. В 2006 году мужчина уже лишался прав за нетрезвое вождение.
В ГАИ напомнили, что с 5 по 14 июня в Минске проводится операция «Автобус». В ходе профилактических мероприятий инспекторы уделят особое внимание выполнению водителями общественного транспорта требований ПДД, а также усилят контроль за техническим состоянием транспортных средств.
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С 5 по 14 июня в Минске проводится операция "Автобус". В ходе профилактических мероприятий инспекторы уделят особое внимание выполнению водителями общественного...
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