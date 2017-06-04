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В первый день операции "Автобус" ГАИ задержала пьяного водителя маршрутки

05.06.2017 13:56 — Разное | Tut.by  
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В Минске ГАИ задержала пьяного водителя маршрутки. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.


Фото: ГАИ Московского района

Инцидент произошел утром 5 июня. Маршрутное такси, которое ехало по улице Рафиева со стороны улицы Голубева в направлении проспекта Любимова, привлекло инспекторов из-за невключенного ближнего света фар. Сотрудники ГАИ остановили микроавтобус.

— В ходе беседы с водителем милиционер почувствовал запах алкоголя. Мужчину отвезли на освидетельствование, которое подтвердило подозрения инспектора — 0,6 промилле алкоголя, — сказали в ГАИ.

На 48-летнего водителя составили два административных протокола. Он будет лишен права управления транспортными средствами на три года. Также ему грозит штраф до 100 базовых величин. В 2006 году мужчина уже лишался прав за нетрезвое вождение.

В ГАИ напомнили, что с 5 по 14 июня в Минске проводится операция «Автобус». В ходе профилактических мероприятий инспекторы уделят особое внимание выполнению водителями общественного транспорта требований ПДД, а также усилят контроль за техническим состоянием транспортных средств.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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С 5 по 14 июня в Минске проводится операция "Автобус". В ходе профилактических мероприятий инспекторы уделят особое внимание выполнению водителями общественного...

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