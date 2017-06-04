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В Гомеле на улице Кирова на месяц частично ограничили движение транспорта
Изменение в дорожном движении по улице Кирова связаны с работами по устройству водопровода и канализации, сообщают «
Частичное ограничение движения транспорта продлится с 5 июня до 4 июля.
Крайние левые полосы в прямом и обратном направлениях на улице Кирова, напротив филиала республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» по Гомельской области, будут заняты ремонтными работами.
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Изменение в дорожном движении связаны с работами по устройству водопровода и канализации.
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