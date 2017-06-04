В Гомеле на улице Кирова на месяц частично ограничили движение транспорта

Изменение в дорожном движении по улице Кирова связаны с работами по устройству водопровода и канализации, сообщают « Гомельские ведомости ».





Частичное ограничение движения транспорта продлится с 5 июня до 4 июля.

Крайние левые полосы в прямом и обратном направлениях на улице Кирова, напротив филиала республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» по Гомельской области, будут заняты ремонтными работами.