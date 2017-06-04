ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле на улице Кирова на месяц частично ограничили движение транспорта

05.06.2017 13:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Изменение в дорожном движении по улице Кирова связаны с работами по устройству водопровода и канализации, сообщают «Гомельские ведомости».


Частичное ограничение движения транспорта продлится с 5 июня до 4 июля.

Крайние левые полосы в прямом и обратном направлениях на улице Кирова, напротив филиала республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» по Гомельской области, будут заняты ремонтными работами.

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменение в дорожном движении связаны с работами по устройству водопровода и канализации.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Слышала, как перетаскивал трупы: рассказ выжившей в бойне под Тверью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика