Совмин принял новое постановление о лицезировании экспорта лесоматериалов

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Лицензирование экспорта из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза некоторых видов лесоматериалов продлено еще на полгода. Перечень лицензируемых видов пополнился лесоматериалами из клена и ольхи.

Это предусмотрено постановлением Совета Министров №414 от 2 июня 2017 года, сообщает БЕЛТ А.

Помимо требования о лицензировании экспорта лесоматериалов твердолиственных пород (дуба и ясеня), перечень лицензируемых видов пополнился лесоматериалами из клена и ольхи. Данная мера обусловлена необходимостью бесперебойного обеспечения перерабатывающих предприятий деревообрабатывающей и мебельной отраслей страны лесоматериалами ценных пород.

Согласно постановлению экспортерам отдельных видов лесоматериалов необходимо получать разовую лицензию, выдаваемую в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Белорусским производственно-торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Концерн "Беллесбумпром" согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт лесоматериалов при наличии заключенного между концерном и организацией-экспортером соглашения об условиях поставок обозначенных в постановлении лесоматериалов, главным из которых определена глубина переработки.

Документ также исключает Азербайджан, Грузию, Туркменистан и Сербию из-под действия порядка лицензирования. Это связано с тем, что согласно нормам соглашений о свободной торговле Беларуси с данными странами предполагается неприменение сторонами количественных ограничений и мер, препятствующих или ограничивающих импорт/экспорт товаров между государствами-участниками.

Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. Исключением являются некоторые товарные коды, которыми классифицируются лесоматериалы из ольхи и твердолиственных пород с определенными видами отделки. Поскольку в их отношении данная мера ранее не применялась, лицензирование экспорта вводится через три месяца со дня официального опубликования данного документа.

Как сообщила БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром" Ружена Новицкая, действие этой меры в предыдущий период доказало ее эффективность. Перерабатывающим предприятиям республики впервые начала осуществляться поставка черновой мебельной заготовки из твердолиственных пород. Приостановлено использование не по назначению технологического сырья при производстве экспортных лесоматериалов. По итогам сравнительного анализа экспорта за периоды ноябрь-декабрь 2015 года, а также за 2016-й вывоз черновой мебельной заготовки сократился в 2,4 раза, а экспорт полуфабрикатов для паркета, покрытия пола увеличился в 1,6 раза. "Эти данные подтверждают эффективность введения ограничения экспорта таких лесоматериалов, заставившее экспортеров переориентировать производство в сторону увеличения объемов продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью", - отметила пресс-секретарь.

Продление действия лицензирования экспорта лесоматериалов твердолиственных пород за пределы таможенной территории ЕАЭС будет способствовать снижению острого дефицита этого сырья среди деревообрабатывающих и мебельных предприятий республики, пояснила она.