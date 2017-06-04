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Вышел тизер сериала о порноиндустрии с Джеймсом Франко
HBO опубликовали первый тизер сериала «The Deuce» («Двойка»). Проект исследует беспорядочный мир порно-индустрии 1970−80-х годов, процветавший в самом сердце Манхэттена, пока появление СПИДа, распространение наркотиков и обновление рынка недвижимости не положили конец этому безумию.
В сериале сразу двух персонажей (братьев-близнецов) сыграл Джеймс Франко. Также в «Двойке» задействованы Мэгги Джилленхол и Гарри Карр, сценарий написал автор «Прослушки» Джордж Пелеканос, а режиссером пилотной серии выступила Мишель Макларен, работавшая над «Миром Дикого Запада», «Игрой престолов» и «Во все тяжкие».
Премьера «Двойки» состоится на HBO 10 сентября.
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НОВОСТИВышел трейлер сериала о порноиндустрии с Джеймсом Франко "The Deuce" стартует на HBO 10 сентября 1 ИЮНЯ18150 SHARESHARE1TWEET HBO опубликовали первый тизер-трейлер сериала "The...
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