ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вышел тизер сериала о порноиндустрии с Джеймсом Франко

05.06.2017 14:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

HBO опубликовали первый тизер сериала «The Deuce» («Двойка»). Проект исследует беспорядочный мир порно-индустрии 1970−80-х годов, процветавший в самом сердце Манхэттена, пока появление СПИДа, распространение наркотиков и обновление рынка недвижимости не положили конец этому безумию.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

В сериале сразу двух персонажей (братьев-близнецов) сыграл Джеймс Франко. Также в «Двойке» задействованы Мэгги Джилленхол и Гарри Карр, сценарий написал автор «Прослушки» Джордж Пелеканос, а режиссером пилотной серии выступила Мишель Макларен, работавшая над «Миром Дикого Запада», «Игрой престолов» и «Во все тяжкие».

Премьера «Двойки» состоится на HBO 10 сентября.

 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
НОВОСТИВышел трейлер сериала о порноиндустрии с Джеймсом Франко "The Deuce" стартует на HBO 10 сентября 1 ИЮНЯ18150 SHARESHARE1TWEET HBO опубликовали первый тизер-трейлер сериала "The...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Стали известны все возможные соперники белорусских клубов в квалификации Лиги Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика