Стали известны все возможные соперники белорусских клубов в квалификации Лиги Европы

Минское «Динамо», солигорский «Шахтер» и брестское «Динамо» представят Беларусь в Лиге Европы сезона 2017/18.



Брестское «Динамо» добыло заветную путевку в Европу 28 мая, одолев в финале Кубка Беларуси «Шахтер». Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Минское «Динамо» и солигорский «Шахтер» начнут свой путь с первого квалификационного раунда, где попадут в список сеянных. Причем коэффициенты белорусских клубов одни из самых больших на этой стадии — 10.975 у «Динамо», 7,474 у «Шахтера».





Во втором квалификационном раунде подопечные Гуренко и Кубарева также окажутся в числе сеянных. Потенциальными соперниками могут стать «Милсами», «Сараево», «Рейкьявик» и еще 29 клубов.

Брестское «Динамо» стало обладателем Кубка Беларуси и начнет свой путь в еврокубке со 2-го квалификационного раунда. «Динамо» попадет в список несеянных с рейтингом 3,975. Среди возможных соперников значатся такие клубы, как тель-авивский «Маккаби», «Хайдук», «Войводина», «Слован» и «Абердин».





В случае успешного прохождения первых двух раундов, минское «Динамо» в третьей части квалификации вновь попадет в корзину к сеянным командам. «Шахтер» и брестское «Динамо» окажутся в числе несеянных.





Отметим, что в случае выхода в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы все белорусские клубы попадут в число несеянных. Тогда потенциальными соперниками могут стать такие команды, как «Зенит», «Милан», «Атлетик», ПСВ, «Краснодар» и «Марсель».





Первая жеребьевка нового сезона пройдет 19 июня, встречи 1-го раунда отбора состоятся 29 июня и 6 июля, 2-го — 13 и 14 июля.