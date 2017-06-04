Списочная численность работников в среднем за 2016 год в Беларуси составила 3 миллиона 850,9 тысячи человек. Об этом говорится в сборнике Белстата «Численность, заработная плата работников, затраты организаций Республики Беларусь на рабочую силу в 2016 году». Это почти на 391,4 тысячи меньше, чем в 2000 году.



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Справка FINANCE.TUT.BY. Списочная численность работников — численность работников, работавших по трудовому договору (контракту) и выполнявших постоянную, временную или сезонную работу один день и более. В списочную численность работников включаются как фактически работающие, так и временно не работающие по каким-либо причинам (находящиеся в трудовых отпусках, отпусках по инициативе нанимателя, не явившиеся на работу из-за временной нетрудоспособности и другим причинам). Внешних совместителей и тех, кто выполняет работу по гражданско-правовым договорам, в списочную численность работников не включают.

Лидировала в прошлом году по списочной численности работников промышленность — 954 945 человек. В образовании, к примеру, этот показатель составил 443 084 человека, а в здравоохранении и сфере соцуслуг — 319 551 человек.

В Брестской области с 2000 года списочная численность работников сократилась на 83,1 тысячи человек (до 511 008 человек в 2016 году), в Витебской — на 101,3 тысячи (до 446 812 человек), в Гомельской — на 101,5 тысячи (до 531 102 человек), в Гродненской — на 65,9 тысячи (до 420 453 человек), в Минской — на 11,2 тысячи (до 609 179 человек), в Могилевской — на 111,2 тысячи (до 399 248 человек).

В Минске этот показатель в 2016 году составил 933 076 человек. Это почти на 82,8 тысячи человек больше, чем в 2000 году. При этом максимума списочная численность работников в столице за последние 16 лет достигла в 2008 году — почти 982,8 тысячи человек.

Тем временем белорусские предприятия продолжают активнее увольнять работников, чем принимать новых. За 2016 год организации « ушли » почти 719,5 тысячи человек, а взяли — на 108,1 тысячи меньше. Для сравнения: в 2015 году предприятия уволили 778,2 тысячи человек, а трудоустроили — 694,7 тысячи. Разбежка составила 83,5 тысячи человек.

На проблемы занятости обратил внимание на заседании президиума Совмина 30 мая премьер-министр Андрей Кобяков. «К сожалению, судя по имеющейся информации, на местах так и не разобрались, где эти люди, нет глубокого погружения в эту проблему», — сказал премьер-министр, говоря об уволенных с предприятий работниках.