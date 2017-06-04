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Белорусские предприятия за последние 16 лет "потеряли" больше 391 тысячи работников
Списочная численность работников в среднем за 2016 год в Беларуси составила 3 миллиона 850,9 тысячи человек. Об этом
Лидировала в прошлом году по списочной численности работников промышленность — 954 945 человек. В образовании, к примеру, этот показатель составил 443 084 человека, а в здравоохранении и сфере соцуслуг — 319 551 человек.
В Брестской области с 2000 года списочная численность работников сократилась на 83,1 тысячи человек (до 511 008 человек в 2016 году), в Витебской — на 101,3 тысячи (до 446 812 человек), в Гомельской — на 101,5 тысячи (до 531 102 человек), в Гродненской — на 65,9 тысячи (до 420 453 человек), в Минской — на 11,2 тысячи (до 609 179 человек), в Могилевской — на 111,2 тысячи (до 399 248 человек).
В Минске этот показатель в 2016 году составил 933 076 человек. Это почти на 82,8 тысячи человек больше, чем в 2000 году. При этом максимума списочная численность работников в столице за последние 16 лет достигла в 2008 году — почти 982,8 тысячи человек.
Тем временем белорусские предприятия
На проблемы занятости обратил внимание на заседании президиума Совмина 30 мая премьер-министр Андрей Кобяков. «К сожалению, судя по имеющейся информации, на местах так и не разобрались, где эти люди, нет глубокого погружения в эту проблему», — сказал премьер-министр, говоря об уволенных с предприятий работниках.
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Больше всего работников с 2000 года "потеряли" предприятия Могилевской области - 111,2 тысячи человек.
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