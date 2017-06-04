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Эллисон перейдет в "Магнитку"
Канадский нападающий Мэтт Эллисон, с которым
Контракт игрока с новым клубом будет рассчитан на два года.
Эллисон выступал за «зубров» с 2014 года. В прошлом сезоне он набрал 51 (18+33) очко, во второй раз подряд став лучшим бомбардиром клуба.
Всего за три сезона он отыграл за «Динамо» 176 матчей, отметившись 166 (69+97) баллами по системе «гол+пас».
Лишь Джефф Платт набрал в КХЛ больше очков (177) за «Динамо». При этом Эллисон провел на 95 игр меньше.
Как сообщает официальный сайт «Динамо», 33-летний канадец обратился с просьбой о досрочном расторжении контракта сразу по окончании сезона. В результате переговоров был найден вариант, устраивающий клуб.
Таким образом, в составе «зубров» на данный момент остается лишь один легионер — канадский нападающий Роб Клинкхаммер.
Также контракты с «Динамо» имеют Дмитрий Коробов, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец, Андрей Степанов, Александр Павлович и получивший белорусское гражданство Александр Матерухин.
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Контракт игрока с новым клубом будет рассчитан на два года.
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