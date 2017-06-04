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Крупная дыра на Марсе озадачила ученых

05.06.2017 15:10 — Разное | Tut.by  
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Аппарат на станции Mars Reconnaissance Orbiter сделал снимок крупного углубления в районе Южного полюса Марса. Пока никто не знает, как оно появилось, рассказывает Daily Mail.


Изображение: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona

Снимок был сделан 25 марта этого года. На Марсе тогда был конец лета. На фото можно видеть округлые «проталины» в покрытии из замороженного углекислого газа. Эту местность ученые сравнили со швейцарским сыром из-за специфичного вида.

Однако на фото попала одна гораздо более глубокая яма, которая прошила слой льда и пыли. На ее дне заметно еще немного льда. Ширина ямы составляет несколько сотен метров в поперечнике.

Происхождение углибления пока неизвестно. Профессор планетарной геологии Альфред МакЭвен из Аризонского университета полагает, что дыра могла появиться из-за удара метеорита или в результате обрушения.

Автоматическая станция Mars Reconnaissance Orbiter находится на марсианской орбите с марта 2006 года. За 11 лет она сделала более 50 тысяч витков вокруг планеты, камеры станции сделав 90 тысяч снимков, сфотографировав 99% поверхности Марса.

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Углубление могло появиться из-за удара метеорита или в результате обрушения.

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