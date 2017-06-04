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Крупная дыра на Марсе озадачила ученых
Аппарат на станции Mars Reconnaissance Orbiter сделал снимок крупного углубления в районе Южного полюса Марса. Пока никто не знает, как оно появилось, рассказывает
Снимок был сделан 25 марта этого года. На Марсе тогда был конец лета. На фото можно видеть округлые «проталины» в покрытии из замороженного углекислого газа. Эту местность ученые сравнили со швейцарским сыром из-за специфичного вида.
Однако на фото попала одна гораздо более глубокая яма, которая прошила слой льда и пыли. На ее дне заметно еще немного льда. Ширина ямы составляет несколько сотен метров в поперечнике.
Происхождение углибления пока неизвестно. Профессор планетарной геологии Альфред МакЭвен из Аризонского университета полагает, что дыра могла появиться из-за удара метеорита или в результате обрушения.
Автоматическая станция Mars Reconnaissance Orbiter находится на марсианской орбите с марта 2006 года. За 11 лет она сделала более 50 тысяч витков вокруг планеты, камеры станции сделав 90 тысяч снимков, сфотографировав 99% поверхности Марса.
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Углубление могло появиться из-за удара метеорита или в результате обрушения.
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