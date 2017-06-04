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Россия и Беларусь договорились координировать свои действия в отношениях с НАТО
05.06.2017 15:03 — Разное | Ежедневник
фото: bdg.by
Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.По словам Лаврова, действия НАТО, среди которых «беспрецедентное с момента окончания холодной войны» наращивание военного присутствия в Европе, увеличение масштабов военно-тренировочной активности, а также продолжающееся создание американских систем ПРО и европейского сегмента «дестабилизируют ситуацию на европейском континенте». По мнению Лаврова, все это «напрямую» затрагивает национальные интересы России и Беларуси. «В этой связи согласованные действия наших стран, в том числе по линии ОДКБ, где в нынешнем году председательствует Белоруссия, приобретают особое значение», — цитирует
Владимир Макей в свою очередь заявил, что Минск намерен продолжать связи с Москвой. «Мы не собираемся никуда уходить от России. Мы прекрасно понимаем, что наши экономики и наши системы хозяйствования тесно переплетены», — сказал Макей. Он добавил, что страны «никогда» не уйдут от «необходимости» сотрудничать друг с другом».
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Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
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