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Путин в интервью NBC: компромат на Трампа, выборы и 17 лет у власти
05.06.2017 15:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Глава государства в интервью дал ответы на самые разнообразные вопросы, касаемые как и взглядов на демократию у России и США, так и отношений между двумя странами.
Российский лидер также ответил на вопросы журналистки Мегин Келли насчет якобы имеющегося у него компромата на президента США Дональда Трампа и рассказал о том, повлияли ли на него 17 лет руководства страной.
Телеведущая после интервью с Путиным отметила, что перед интервью, когда камера была выключена, российский лидер рассказал ей о своей семье и был крайне вежливым. А затем, когда пошла запись беседы, стал "боевым, непреклонным, напористым… Владимиром Путиным, которого нравится видеть русским".
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Президент России Владимир Путин дал эксклюзивное интервью телеканалу NBC News. Смотрите полную видеоверсию беседы с российским лидером.
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