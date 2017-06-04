Путин в интервью NBC: компромат на Трампа, выборы и 17 лет у власти

Глава государства в интервью дал ответы на самые разнообразные вопросы, касаемые как и взглядов на демократию у России и США, так и отношений между двумя странами.

Российский лидер также ответил на вопросы журналистки Мегин Келли насчет якобы имеющегося у него компромата на президента США Дональда Трампа и рассказал о том, повлияли ли на него 17 лет руководства страной.

Телеведущая после интервью с Путиным отметила, что перед интервью, когда камера была выключена, российский лидер рассказал ей о своей семье и был крайне вежливым. А затем, когда пошла запись беседы, стал "боевым, непреклонным, напористым… Владимиром Путиным, которого нравится видеть русским".