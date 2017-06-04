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Белорусский тренер может возглавить футбольный клуб "Ростов"
Как стало известно корреспонденту «
В субботу 57-летний специалист прилетал в донской город, где провел переговоры с руководством клуба и стороны обо всем договорились.
Напомним, что последним клубом Кучука была украинская «Сталь». Ранее в России он тренировал «Кубань», с которой дошел до финала Кубка страны, и «Локомотив», который привел к бронзовым медалям.
За «Ростов» выступает белорусский 36-летний полузащитник
У клуба есть проблемы с финансированием, он финишировал лишь на 6-й позиции в премьер-лиге и даже не пробился в еврокубки.
Но в прошедшем сезоне на евроарене ростовчане пошумели прилично, дебютировав в групповой стадии Лиги чемпионов, а затем продолжив путь в плей-офф Лиги Европы, где в напряженной двухматчевой дуэли дали бой «Манчестер Юнайтед» (1:1, 0:1), который в итоге стал победителем Лиги Европы.
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Ранее в России он тренировал "Кубань", с которой дошел до финала Кубка страны, и "Локомотив", который привел к бронзовым медалям.
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