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Белорусский тренер может возглавить футбольный клуб "Ростов"

05.06.2017 15:43 — Разное | Tut.by  
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Как стало известно корреспонденту «Матч ТВ» Сергею Ильеву, «Ростов» возглавит белорусский тренер Леонид Кучук.


Фото: ФК "Кубань"

В субботу 57-летний специалист прилетал в донской город, где провел переговоры с руководством клуба и стороны обо всем договорились.

Напомним, что последним клубом Кучука была украинская «Сталь». Ранее в России он тренировал «Кубань», с которой дошел до финала Кубка страны, и «Локомотив», который привел к бронзовым медалям.

За «Ростов» выступает белорусский 36-летний полузащитник Тимофей Калачев, которого болельщики назвали лучшим игроком по итогам сезона.

У клуба есть проблемы с финансированием, он финишировал лишь на 6-й позиции в премьер-лиге и даже не пробился в еврокубки.

Но в прошедшем сезоне на евроарене ростовчане пошумели прилично, дебютировав в групповой стадии Лиги чемпионов, а затем продолжив путь в плей-офф Лиги Европы, где в напряженной двухматчевой дуэли дали бой «Манчестер Юнайтед» (1:1, 0:1), который в итоге стал победителем Лиги Европы.

 
 
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Ранее в России он тренировал "Кубань", с которой дошел до финала Кубка страны, и "Локомотив", который привел к бронзовым медалям.

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