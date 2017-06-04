С 4 июля белорусы переходят на международные номера счетов IBAN. Что нужно знать об изменениях?

С 4 июля Беларусь переходит на международную структуру номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC). Как эти изменения отразятся на физлицах и юрлицах?

Что такое IBAN? IBAN (International Bank Account Number) — международный номер банковского счета клиента в банке или в другом финансовом учреждении длиной в 34 знака, который присваивают в соответствии с международным стандартом (ISO 13 616). IBAN первоначально применяли для того, чтобы упростить и сделать быстрее обработку международных платежей в странах ЕС (сейчас IBAN используется более чем в 70 странах мира).

Как будет выглядеть IBAN для Республики Беларусь? Номер счета IBAN будет иметь 28 знаков (буквы и цифры) и выглядеть следующим образом (пример): BY13 NBRB 3600 9000 0000 2Z00 AB00. В ”старом“ номере счета – 13 разрядов.

Для чего белорусы переходят на IBAN? С 1 января 2007 года банки Евросоюза могут не принимать платежи, в которых номер международного счета не соответствует требованиям IBAN. Такие платежи возращаются обратно отправителю, к тому же европейские банки могут взимать комиссию за возврат платежа. Использование номера счета IBAN позволяет однозначно идентифицировать участника расчетов, проверить корректность указания номера счета до отправки платежа, ускорить процесс обработки платежей при соблюдении принципа сквозной непрерывной обработки платежа (Straight Through Processing – STP), сократить операционные риски, связанные с некорректным исполнением платежей, так как уже на этапе приема в обработку платежей клиентов, банк по контрольным цифрам будет иметь возможность проверки корректности реквизитов получателя. Кроме того, IBAN позволяет снизить издержки при проведении трансграничных платежей и реализации интеграционных процессов.

Для чего физлицам нужно знать свой номер счета IBAN? Номер счета получателя денежных средств в формате IBAN должен знать отправитель платежа. Поэтому для получения денежных средств по банковскому переводу новый номер счета необходимо сообщить отправителю. Физическим лицам, имеющим счета в банках, номер счета IBAN нужен для того, чтобы заполнить платежное поручение при переводе денег не только за границу (в том числе в государства ЕС), но и внутри страны.

Что будет, если не оформить новый счет? Получить денежные средства из-за границы гражданин Беларуси сможет как на открытый им в банке счет IBAN, так и без открытия счета. Независимо от того, сообщил или нет гражданин своему контрагенту информацию о своем новом номере счета, поступающие с 4 июля по 31 декабря этого года в его пользу денежные средства из-за границы будут зачислены банком на новый счет. При этом если расчеты осуществляются через банковскую карточку либо ее реквизиты, которые остаются неизменными, номер счета знать необязательно.

Как узнать номер своего счета? С новыми номерами счетов IBAN можно ознакомиться в подразделениях банков и в банковских системах дистанционного обслуживания. Информация о новых счетах может быть доступна также в дистанционных сервисах, которые предоставляют банки (интернет-банк, мобильный банк, онлайн-чат). С 1 декабря прошлого года по 30 июня этого года при открытии новых счетов банки одновременно оформляют клиентам и новые номера счетов IBAN (28-разрядные). Номера IBAN также присвоены всем счетам, которые открыты до 1 декабря прошлого года.

Будет ли переходный период? Переводы в пользу физлиц по спискам (зарплата, пенсии, пособия и другое), которые поступят с 4 июля по 30 сентября включительно для зачисления на старые номера счетов, будут зачисляться банками на новые номера счетов IBAN. Переходный период будет и для юрлиц. Так, деньги по международным банковским переводам, которые поступят клиентам с 4 июля до 31 декабря этого года включительно для зачисления на старые номера счетов, будут зачисляться на новые номера счетов IBAN получателей.

Нужно ли менять карточки и сообщать новый номер счета для получения пенсии? — Нет, не потребуется. Обслуживающий банк самостоятельно проведет замену счета. Сообщать новый номер счета для получения пенсии, стипендии и других выплат также не нужно. Данные о новых номерах счетов наниматель и другие заинтересованные структуры получат централизованно.