IBM уместила 30 миллиардов транзисторов в чип размером с ноготь

Компания IBM в партнерстве с Globalfoundries и Samsung разработала производственный процесс, который позволит в обозримом будущем выпускать 5-нанометровые чипы.





С таким процессом можно будет выпускать микрочипы размером с человеческий ноготь, способные вместить 30 миллиардов транзисторов. Для сравнения: самые продвинутые 7-нанометровые чипы такого размера умещают 20 миллиардов транзисторов.

IBM считает, что подобные чипы будут очень полезны для Интернета вещей, где необходима компактность и низкое энергопотребление при всё возрастающих требованиях к мощности. Также в компании уверены, что такие процессоры позволят смартфонам будущего работать в 2−3 раза дольше современных гаджетов.



Фото: Reuters

Насколько отдаленного будущего? Первые 7-нанометровые процессоры ожидаются не ранее 2018 года (в лучшем случае), 5-нанометровые чипы не стоит ждать ранее 2020.