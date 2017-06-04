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IBM уместила 30 миллиардов транзисторов в чип размером с ноготь
Компания IBM в партнерстве с Globalfoundries и Samsung
С таким процессом можно будет выпускать микрочипы размером с человеческий ноготь, способные вместить 30 миллиардов транзисторов. Для сравнения: самые продвинутые 7-нанометровые чипы такого размера умещают 20 миллиардов транзисторов.
IBM считает, что подобные чипы будут очень полезны для Интернета вещей, где необходима компактность и низкое энергопотребление при всё возрастающих требованиях к мощности. Также в компании уверены, что такие процессоры позволят смартфонам будущего работать в 2−3 раза дольше современных гаджетов.
Насколько отдаленного будущего? Первые 7-нанометровые процессоры ожидаются не ранее 2018 года (в лучшем случае), 5-нанометровые чипы не стоит ждать ранее 2020.
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В ближайшие несколько лет нам стоит ждать 5-нанометровые чипы.
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