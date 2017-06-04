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Шесть арабских стран разорвали дипотношения с одним из главных союзников Минска в Персидском заливе
05.06.2017 15:34 — Разное | Ежедневник
belaruspartisan.org
В течение 5 июня сначала Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке ИГИЛ и дестабилизации внутренней ситуации в арабских государствах.
Позже к ним присоединились Йемен, Ливия, а также Мальдивы.
Первые четыре страны отметили, что закроют транспортное сообщение с Катаром. Помимо этого, исламская военная коалиция во главе с Эр-Риядом, состоящая из Египта, Бахрейна, ОАЭ и ряда других стран, прекратила участие Катара в операции против ИГ.
Правительство Йемена обвинило Катар в поддержке находящихся в Йемене радикальных группировок, сообщает
Катар с начала 2010- х годов является важным союзником Беларуси в регионе Персидского залива. Главы двух стран наведывались друг к другу в гости, а на территории двух районов Минской области создано охотничье поместье для эмира Катара.
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В течение 5 июня сначала Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке ИГИЛ и...
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