Шесть арабских стран разорвали дипотношения с одним из главных союзников Минска в Персидском заливе



belaruspartisan.org

В течение 5 июня сначала Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке ИГИЛ и дестабилизации внутренней ситуации в арабских государствах.

Позже к ним присоединились Йемен, Ливия, а также Мальдивы.

Первые четыре страны отметили, что закроют транспортное сообщение с Катаром. Помимо этого, исламская военная коалиция во главе с Эр-Риядом, состоящая из Египта, Бахрейна, ОАЭ и ряда других стран, прекратила участие Катара в операции против ИГ.

Правительство Йемена обвинило Катар в поддержке находящихся в Йемене радикальных группировок, сообщает РБК.



«Практика Катара по борьбе с ополчением хуситов и поддержке экстремистских формирований вышла наружу», — приводится в арабских СМИ заявление правительства Йемена.



Также о разрыве дипотношений с Дохой заявило и временное правительство Ливии, рассказал в интервью с телеканалом Sky News Arabia глава МИД страны Мохаммед Аль Дэри. Министр подчеркнул, что временный ливийский кабинет под руководством Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, штаб-квартира которого находится на востоке страны, пошел на такой шаг в знак солидарности с Бахрейном, Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом.



«Катар является основным источником снабжения оружием ливийского отделения «Братья-мусульмане» (запрещенная в России террористическая организация. — РБК) других исламистских вооруженных группировок с 2012 года и представляет собой угрозу для национальной безопасности арабского мира», — заявил он в эфире телеканала.



Министерство иностранных дел Катара, в свою очередь, заявило, что сожалеет о решении ближневосточных стран прекратить дипломатические отношения с Дохой. Арабская страна отметила, что будет препятствовать всем попыткам повлиять извне на ее общество и экономику.

Катар с начала 2010- х годов является важным союзником Беларуси в регионе Персидского залива. Главы двух стран наведывались друг к другу в гости, а на территории двух районов Минской области создано охотничье поместье для эмира Катара.

