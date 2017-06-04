ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шесть арабских стран разорвали дипотношения с одним из главных союзников Минска в Персидском заливе

05.06.2017 15:34 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Шесть арабских стран разорвали дипотношения с одним из главных союзников Минска в Персидском заливе

belaruspartisan.org

В течение 5 июня сначала Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке ИГИЛ и дестабилизации внутренней ситуации в арабских государствах.

Позже к ним присоединились Йемен, Ливия, а также Мальдивы.    

Первые четыре страны отметили, что закроют транспортное сообщение с Катаром. Помимо этого, исламская военная коалиция во главе с Эр-Риядом, состоящая из Египта, Бахрейна, ОАЭ и ряда других стран, прекратила участие Катара в операции против ИГ.

Правительство Йемена обвинило Катар в поддержке находящихся в Йемене радикальных группировок, сообщает РБК.

«Практика Катара по борьбе с ополчением хуситов и поддержке экстремистских формирований вышла наружу», — приводится в арабских СМИ заявление правительства Йемена.

Также о разрыве дипотношений с Дохой заявило и временное правительство Ливии, рассказал в интервью с телеканалом Sky News Arabia глава МИД страны Мохаммед Аль Дэри. Министр подчеркнул, что временный ливийский кабинет под руководством Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, штаб-квартира которого находится на востоке страны, пошел на такой шаг в знак солидарности с Бахрейном, Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом.

«Катар является основным источником снабжения оружием ливийского отделения «Братья-мусульмане» (запрещенная в России террористическая организация. — РБК) других исламистских вооруженных группировок с 2012 года и представляет собой угрозу для национальной безопасности арабского мира», — заявил он в эфире телеканала.

Министерство иностранных дел Катара, в свою очередь, заявило, что сожалеет о решении ближневосточных стран прекратить дипломатические отношения с Дохой. Арабская страна отметила, что будет препятствовать всем попыткам повлиять извне на ее общество и экономику.

Катар с начала 2010- х годов является важным союзником Беларуси в регионе Персидского залива. Главы двух стран наведывались друг к другу в гости, а на территории двух районов Минской области создано охотничье поместье для эмира Катара.     
 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В течение 5 июня сначала Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке ИГИЛ и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Путин в интервью NBC: компромат на Трампа, выборы и 17 лет у власти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика