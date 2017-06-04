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Lamborghini Huracan может стать самым массовым суперкаром марки

05.06.2017 15:31 — Разное | Tut.by  
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Всего три года спустя после премьеры спорткара Huracan с производственной линии завода Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе сошел восьмитысячный экземпляр модели. По всей видимости, со временем Huracan станет самой массовой моделью в ряду марки, превзойдя показатель предшественника Gallardo, который с 2003 года разошелся тиражом 14 022 единицы.


Юбилейным экземпляром стал родстер Huracan Spyder, окрашенный в серый цвет Grigio Lynx, который отправится к заказчику из Великобритании. Отметим также, что покупатели самого доступного суперкара от Lamborghini могут выбирать между стандартными версиями купе и родстера (это полноприводные LP 610−4) либо заднеприводными модификациями (LP 580−2).


Топовым Huracan в настоящее время является купе Huracan Performante, оснащенный 5,2-литровым V10 мощностью 630 лошадиных сил и комплексом активной аэродинамики, который может изменять действующую на автомобиль прижимную силу. В скором времени ожидается появление и открытой версии Performante.

 
 
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Всего три года понадобилось марке Lamborghini, чтобы продать 8 тысяч экземпляров суперкара Huracan. Это может стать рекордом для производителя.

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