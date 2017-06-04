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Lamborghini Huracan может стать самым массовым суперкаром марки
Всего три года спустя после премьеры спорткара Huracan с производственной линии завода Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе сошел восьмитысячный экземпляр модели. По всей видимости, со временем Huracan станет самой массовой моделью в ряду марки, превзойдя показатель предшественника Gallardo, который с 2003 года разошелся тиражом 14 022 единицы.
Юбилейным экземпляром стал родстер Huracan Spyder, окрашенный в серый цвет Grigio Lynx, который отправится к заказчику из Великобритании. Отметим также, что покупатели самого доступного суперкара от Lamborghini могут выбирать между стандартными версиями купе и родстера (это полноприводные LP 610−4) либо заднеприводными модификациями (LP 580−2).
Топовым Huracan в настоящее время является купе
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Всего три года понадобилось марке Lamborghini, чтобы продать 8 тысяч экземпляров суперкара Huracan. Это может стать рекордом для производителя.
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