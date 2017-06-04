В белорусский стартап Wandle вложится американский инвестор



tech.onliner.by

Стартап белорусов Wandle получит инвестиции от американской компании Solbeg Group.

Эту информацию Onliner.by сообщил разработчик приложения Павел Авдевич. Условия и сумма сделки не раскрываются. Приложение Wandle автоматически переключает телефон на беззвучный режим и обратно в зависимости от места, где находится пользователь. Например, в кинотеатре смартфон сам перейдет на виброрежим, а когда выйдете из здания — вернет звук. В основе работы лежит машинное обучение, пишет Onliner.by.

Ранее Wandle выделяли на многих мероприятиях: проект в 2016 году был отмечен Центром поддержки предпринимательства ООО «Стартап технологии» и взял приз в номинации «Лучший стартап» в Парке высоких технологий. Сервис также приглянулся калифорнийскому отделу Google, который помог с размещением и продвижением проекта в магазине мобильных приложений Google Play. Благодаря этому Wandle некоторое время держался в лидирующих позициях по скачиваниям в США, России, Индии, Южной Корее, Египте и ряде других стран.

Павел рассказал о расширении функционала Wandle и планах команды:

— На данный момент мы работаем над автоматизацией различного функционала смартфона, чтобы телефон сам подстраивался под пользователя, анализируя его поведение на основе искусственной нейронной сети. Поэтому разрабатывается ряд новых функций. Например, одна из распространенных проблем — люди, приходя домой, забывают активировать Wi-Fi, из-за чего тратят мобильный трафик. Wandle сможет помочь сэкономить и деньги, и батарею, самостоятельно производя действия за пользователя.

Сейчас занимаемся некоторыми решениями для бизнеса, чтобы начать сотрудничество с белорусскими сервисами по онлайн-продаже билетов. На примере нашей страны хотим показать, как можно улучшить комфорт клиентов при посещении различных мероприятий. В перспективе планируется работа с американскими сервисами и CRM-системами.

Сейчас приложение доступно только на Android, версия для iOS появится позже.

Solbeg Group разрабатывает решения для оптимизации бизнес-процессов и повышения производительности, а также оказывает консалтинговые услуги в IT-области по всему миру. Отделение компании есть в Беларуси.