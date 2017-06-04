В Бешенковичском районе мальчик утонул в пруду, СК проводит проверку

Трагедия случилась в воскресенье, 4 июня, около половины шестого вечера в деревне Рубеж Бешенковичского района, где в пруду утонул 2-летний мальчик, которого родственники оставили без присмотра .

О проверке по факту гибели ребенка рассказала радио Sputnik Беларусь официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

"2-летний мальчик был на прогулке с мамой возле частного дома. Когда мама отлучилась в дом за соком для ребенка, мальчик остался без присмотра. Других взрослых в это время дома не было. Спустя 10 минут мама вышла из дома, но мальчика во дворе не нашла и стала его искать", — сообщила Сахарова.

Как рассказала представитель СК, далее к поискам ребенка подключилась бабушка, которая вернулась домой от соседки. Взрослые выяснили, что малыш вышел через калитку за пределы двора.

"Внука обнаружила бабушка в искусственном водоёме, расположенном на придомовой территории. Прибывшие врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть малолетнего", — сказала представитель СК.

В ходе осмотра следователи зафиксировали, что придомовая территория огорожена забором, калитка закрывается на запорное устройство, искусственный водоем, расположенный рядом с участком, имеет свободный доступ.

"Бешенковичским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, выявлены причины, которые привели к гибели малолетнего", — сказала Сахарова.

Семья погибшего ребенка характеризуется положительно, в социально опасном положении не находится, уточнила представитель СК.

С наступлением летнего сезона увеличивается риск детского травматизма и становится еще более актуальной безопасность детей на воде. Следователи призывают родителей не выпускать малолетних детей из поля зрения, особенно если те находятся вблизи водоемов.