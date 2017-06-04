ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бешенковичском районе мальчик утонул в пруду, СК проводит проверку

05.06.2017 16:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Трагедия случилась в воскресенье, 4 июня, около половины шестого вечера в деревне Рубеж Бешенковичского района, где в пруду утонул 2-летний мальчик, которого родственники оставили без присмотра.

О проверке по факту гибели ребенка рассказала радио Sputnik Беларусь официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

"2-летний мальчик был на прогулке с мамой возле частного дома. Когда мама отлучилась в дом за соком для ребенка, мальчик остался без присмотра. Других взрослых в это время дома не было. Спустя 10 минут мама вышла из дома, но мальчика во дворе не нашла и стала его искать", — сообщила Сахарова.

Как рассказала представитель СК, далее к  поискам ребенка подключилась бабушка, которая вернулась домой от соседки. Взрослые выяснили, что малыш вышел через калитку за пределы двора.

"Внука обнаружила бабушка в искусственном водоёме, расположенном на придомовой территории. Прибывшие врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть малолетнего", — сказала представитель СК.

В ходе осмотра следователи зафиксировали, что придомовая территория огорожена забором, калитка закрывается на запорное устройство, искусственный водоем, расположенный рядом с участком, имеет свободный доступ.

"Бешенковичским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, выявлены причины, которые привели к гибели малолетнего", — сказала Сахарова.

Семья погибшего ребенка характеризуется положительно, в социально опасном положении не находится, уточнила представитель СК.

С наступлением летнего сезона увеличивается риск детского травматизма и становится  еще более актуальной безопасность детей на воде. Следователи призывают родителей не выпускать малолетних детей из поля зрения, особенно если те находятся вблизи водоемов.     

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В СК рассказали подробности проверки по факту гибели двухлетнего ребенка в Бешенковичском районе; мальчик остался без присмотра мамы и бабушки и утонул в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Стрельба в офисном центре в Орландо - сообщается о многочисленных жертвах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика