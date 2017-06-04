Иммунотерапия победила самый агрессивный тип рака груди

Новый иммунноонкологический препарат показал эффективность в борьбе с агрессивным раком молочной железы. Предварительные результаты клинических испытаний представили на ежегодной встрече Американского общества клинической онкологии, передает EurekAlert!



Изображение: Dr. Stanley Flegler / Visuals Unlimited / Corbis

Международное исследование провели в 17 медицинских центрах на четырех континентах. Препарат под названием пембролизумаб (pembrolizumab) испытали на пациентах с метастатическим тройным отрицательным раком молочной железы — наиболее агрессивным подтипом рака этого органа.

Препарат активизирует иммунитет самих больных — он лишает опухолевые клетки возможности «ускользать» от иммунного надзора и возвращает способность компонентам иммунной системы уничтожать их.

В ходе исследования препарат испытали на 170 пациентках, которые уже проходили лечение. У восьми из них (5%) опухоли уменьшились более, чем на треть, все женщины прожили минимум на год дольше. У 35 пациенток (21%) терапия остановила рост метастаз.

Еще 52 женщины получили препарат в качестве терапии первой линии. У двенадцати (23%), опухоли сократились более чем на треть, у девяти (17%) удалось остановить рост метастаз. Данные о выживаемости еще не собраны.

Наиболее частыми побочными эффектами в обеих группах были усталость и тошнота. Только семь пациенток предпочли прервать терапию из-за тяжелых побочных эффектов. Это намного меньше, чем при химиотерапии, которую часто применяют сейчас при этом заболевании.

«Наши результаты показывают, что эта терапия эффективна при тройном отрицательном раке молочной железы, — сказала Сильвия Адамс из онкологического центра Перлмуттера при Нью-Йоркском университете. — Хотя только небольшое количество женщин отреагировало на этот препарат, для них он работал очень хорошо и ответ был устойчивым. Иммунотерапия вызывает меньше побочных эффектов и продлевает жизнь значительнее, чем химиотерапия».

В будущем исследователи планируют исследовать комбинированную терапию и провести клинические испытания для большего количества пациентов.