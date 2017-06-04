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В наше время, чтобы получить желанную работу, стандартных приемов поиска может оказаться недостаточно.

Алена Владимирская в своем блоге об осознанной карьере делится секретом поиска работы вашей мечты:

– Постоянно повторяю, что в наше бешеное время, когда на каждую стоящую вакансию в день приходит до 700 откликов, самый эффективный способ поиска работы – нетворк. Спрашивайте у всех своих друзей, знакомых, знакомых знакомых, однокурсников, бывших коллег и партнеров о том, нет ли у них вакансий. Уверяю, откроется некоторое количество интересных вакансий, которые вы не найдете ни на одном рекрутинговом ресурсе. Это абсолютная правда. Но...

Дело в том, что люди, работающие в крупных и (или) желанных компаниях, дико устают от таких просьб. Не любят их, потому что чувствуют в результате себя обязанными и всячески стараются избегать. Вы должны аргументировать свою просьбу так, чтобы им:

не было тягостно (не чувствовали себя обязанными): не бомбить потом смсками (ну что, есть у вас что-нибудь?) не нависать, не давить;

продумать все за них – выдать им в нескольких предложениях всю фактуру про себя (в чем вы лучший для этой позиции, почему вас нужно рекомендовать), ведь никто не будет думать за вас.

Это все так. Но есть еще один "секретик".

Один из самых действенных способов нетворка – не просить работу, когда вам нужна работа. А приходить "посоветоваться".

Метод такой.

Намечаете список компаний, которые вам интересны. Находите там своих знакомых (не на знакомых это не работает). Приглашаете их на кофе с формулировкой: слушай, очень хочу с тобой посоветоваться. Угощаете его ужином и говорите: «Вот собираюсь искать работу. Ты для меня очень большой авторитет (ну или близкий друг, или ее какое-то значимое определение). Хотел с тобой посоветоваться – на твой взгляд, какие компании мне подходят, какие качества мне лучше всего продавать, кому я могу быть интересен».

Уверяю вас, в 2 случаях из 10 в результате такого совета-разговора прозвучит фраза: "А чего к нам не идешь?" (кстати, она может прозвучать не сразу, а через пару дней, потому что людям тоже нужно подумать). Ну, и дальше закрутилось – собеседования, офферы, все дела.

(Тоже есть нюанс: если человек ответит «не знаю я», у вас должна быть еще какая-то важная тема припасена, чтобы не смотрелось все очень нелепо. Из 10 таких встреч в 8 прозвучит «не знаю» и только 2 скажет «о, иди к нам» или «о, сейчас Пете позвоню – ему надо». Это нормальная правильная конверсия)

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Ищите работу умно, и найдете умную работу.