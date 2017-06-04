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"Посоветоваться": маленькие хитрости большого поиска работы
05.06.2017 17:00 — Разное | Ежедневник
фото: kleinburd.ru
В наше время, чтобы получить желанную работу, стандартных приемов поиска может оказаться недостаточно.
Алена Владимирская в своем
– Постоянно повторяю, что в наше бешеное время, когда на каждую стоящую вакансию в день приходит до 700 откликов, самый эффективный способ поиска работы – нетворк. Спрашивайте у всех своих друзей, знакомых, знакомых знакомых, однокурсников, бывших коллег и партнеров о том, нет ли у них вакансий. Уверяю, откроется некоторое количество интересных вакансий, которые вы не найдете ни на одном рекрутинговом ресурсе. Это абсолютная правда. Но...
Дело в том, что люди, работающие в крупных и (или) желанных компаниях, дико устают от таких просьб. Не любят их, потому что чувствуют в результате себя обязанными и всячески стараются избегать. Вы должны аргументировать свою просьбу так, чтобы им:
Это все так. Но есть еще один "секретик".
Один из самых действенных способов нетворка – не просить работу, когда вам нужна работа. А приходить "посоветоваться".
Метод такой.
Уверяю вас, в 2 случаях из 10 в результате такого совета-разговора прозвучит фраза: "А чего к нам не идешь?" (кстати, она может прозвучать не сразу, а через пару дней, потому что людям тоже нужно подумать). Ну, и дальше закрутилось – собеседования, офферы, все дела.
(Тоже есть нюанс: если человек ответит «не знаю я», у вас должна быть еще какая-то важная тема припасена, чтобы не смотрелось все очень нелепо. Из 10 таких встреч в 8 прозвучит «не знаю» и только 2 скажет «о, иди к нам» или «о, сейчас Пете позвоню – ему надо». Это нормальная правильная конверсия)Ищите работу умно, и найдете умную работу.
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В наше время, чтобы получить желанную работу, стандартных приемов поиска может оказаться недостаточно.
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