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ДТП с участием сына экс-мэра Гродно: пострадавший рассказал подробности

05.06.2017 17:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
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ДТП произошло 16 мая на автодороге Гродно — Сопоцкин: столкнулись Infiniti Крупы и Skoda, которой управлял сын бывшего мэра областного центра.

ДТП с участием сына экс-мэра Гродно: пострадавший рассказал подробности
© Sputnik/ Валерия Соловьева
ДТП с сыном экс-мэра Гродно: пострадавший ищет свидетелей

Согласно сводке ГАИ, которая вышла на следующий день, причина происшествия — невыполнение требования ПДД — Skoda не уступила дорогу Infiniti.

В результате ДТП пострадал водитель японского автомобиля и его мать, находившаяся на пассажирском сиденье. Водитель Infiniti получил переломы бедра и двух шейных позвонков.

Крупа удивлен, почему до сих пор ГАИ продолжает проверку по факту ДТП, по его словам, инспекторы назначили еще ряд экспертиз.

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродненец Павел Крупа ищет очевидцев аварии, в которую он попал три недели назад. Смотрите на видео комментарий участника дорожного инцидента.

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