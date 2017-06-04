ДТП с участием сына экс-мэра Гродно: пострадавший рассказал подробности

ДТП произошло 16 мая на автодороге Гродно — Сопоцкин: столкнулись Infiniti Крупы и Skoda, которой управлял сын бывшего мэра областного центра.

Согласно сводке ГАИ, которая вышла на следующий день, причина происшествия — невыполнение требования ПДД — Skoda не уступила дорогу Infiniti.

В результате ДТП пострадал водитель японского автомобиля и его мать, находившаяся на пассажирском сиденье. Водитель Infiniti получил переломы бедра и двух шейных позвонков.

Крупа удивлен, почему до сих пор ГАИ продолжает проверку по факту ДТП, по его словам, инспекторы назначили еще ряд экспертиз.