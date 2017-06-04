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ДТП с участием сына экс-мэра Гродно: пострадавший рассказал подробности
05.06.2017 17:28 — Разное | Sputnik Беларусь
ДТП произошло 16 мая на автодороге Гродно — Сопоцкин: столкнулись Infiniti Крупы и Skoda, которой управлял сын бывшего мэра областного центра.
© Sputnik/ Валерия Соловьева
Согласно сводке ГАИ, которая вышла на следующий день, причина происшествия — невыполнение требования ПДД — Skoda не уступила дорогу Infiniti.
В результате ДТП пострадал водитель японского автомобиля и его мать, находившаяся на пассажирском сиденье. Водитель Infiniti получил переломы бедра и двух шейных позвонков.
Крупа удивлен, почему до сих пор ГАИ продолжает проверку по факту ДТП, по его словам, инспекторы назначили еще ряд экспертиз.
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Гродненец Павел Крупа ищет очевидцев аварии, в которую он попал три недели назад. Смотрите на видео комментарий участника дорожного инцидента.
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