ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российский миллиардер сыграет себя в продолжении фильма «О чем говорят мужчины»

05.06.2017 17:45 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Российский миллиардер сыграет себя в продолжении фильма «О чем говорят мужчины»

фото: zoozel.ru

Бизнесмен Михаил Прохоров сыграет самого себя в комедии «О чем говорят мужчины. Продолжение», сообщила кинокомпания СТВ, работающая над фильмом.

Кроме Прохорова, который появится в камео, в работе над третьим фильмом «О чем говорят мужчины» примут участие Татьяна Догилева и Алексей Барабаш, сообщает «Медуза».

Сюжет «Продолжения» строится вокруг поездки четверых участников «Квартета И» из Москвы в Петербург.

Съемки фильма уже начались в Москве, сообщила СТВ. По данным на сайте кинокомпании, фильм должен выйти в прокат в 2018 году.

Журнал Forbes оценивает состояние Прохорова в 8,9 миллиарда долларов. В рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes Прохоров в 2017 год занимает 13 место.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бизнесмен Михаил Прохоров сыграет самого себя в комедии «О чем говорят мужчины. Продолжение», сообщила кинокомпания СТВ, работающая над фильмом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Ивацевичском районе мужчина попал под поезд: версии трагедии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика