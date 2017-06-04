Российский миллиардер сыграет себя в продолжении фильма «О чем говорят мужчины»

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Бизнесмен Михаил Прохоров сыграет самого себя в комедии «О чем говорят мужчины. Продолжение», сообщила кинокомпания СТВ, работающая над фильмом.

Кроме Прохорова, который появится в камео, в работе над третьим фильмом «О чем говорят мужчины» примут участие Татьяна Догилева и Алексей Барабаш, сообщает «Медуза» .

Сюжет «Продолжения» строится вокруг поездки четверых участников «Квартета И» из Москвы в Петербург.

Съемки фильма уже начались в Москве, сообщила СТВ. По данным на сайте кинокомпании, фильм должен выйти в прокат в 2018 году.

Журнал Forbes оценивает состояние Прохорова в 8,9 миллиарда долларов. В рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes Прохоров в 2017 год занимает 13 место.