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Российский миллиардер сыграет себя в продолжении фильма «О чем говорят мужчины»
05.06.2017 17:45 — Разное | Ежедневник
фото: zoozel.ru
Бизнесмен Михаил Прохоров сыграет самого себя в комедии «О чем говорят мужчины. Продолжение», сообщила кинокомпания СТВ, работающая над фильмом.
Кроме Прохорова, который появится в камео, в работе над третьим фильмом «О чем говорят мужчины» примут участие Татьяна Догилева и Алексей Барабаш, сообщает
Сюжет «Продолжения» строится вокруг поездки четверых участников «Квартета И» из Москвы в Петербург.
Съемки фильма уже начались в Москве, сообщила СТВ. По данным на сайте кинокомпании, фильм должен выйти в прокат в 2018 году.
Журнал Forbes оценивает состояние Прохорова в 8,9 миллиарда долларов. В рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes Прохоров в 2017 год занимает 13 место.
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Бизнесмен Михаил Прохоров сыграет самого себя в комедии «О чем говорят мужчины. Продолжение», сообщила кинокомпания СТВ, работающая над фильмом.
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