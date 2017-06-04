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Из-за репетиции парада сегодня вечером перекроют проспект Машерова

05.06.2017 17:54 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в Минске пройдет первая репетиция парада ко Дню Независимости в связи с чем перекроют часть проспекта Машерова и изменят движение общественного транспорта. Об этом сообщает ГАИ и Столичный транспорт и связь.


Движение транспортных средств (в том числе и общественного транспорта) по проспекту Машерова на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей будет ограничено 5, 8, 12, 15, 19 и 22 июня с 22.00 до 24.00.

Автобусы № 29, 44, 136 в это время пойдут по проспекту Машерова, улице Богдановича и проспекту Победителей в обоих направлениях с выполнением остановок «ст.м. Немига», «Дворец спорта» на изменяемом участке.

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с этим также изменят движение общественного транспорта.

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