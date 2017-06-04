В Минске показали интерактивный спектакль на железной дороге

В Минске под открытым небом показали белорусскоязычный мюзикл «Чыгунка», в котором вместе с обычными актерами играют дети с аутизмом.

Интерактивный спектакль собрал на Детской железной дороге 35 актеров и более 300 зрителей, а особый колорит постановке придало прибытие настоящего поезда, рассказали в Семейном инклюзив-театре «i» и компании velcom, выступившими организаторами театрального праздника.

Постановка была приурочена к Международному дню защиты детей и показана бесплатно для всех желающих. Перед публикой выступили 35 актеров, в том числе ребята с аутизмом, и 50 юных железнодорожников. В качестве основной декорации – перрон Детской железной дороги, который удалось гармонично «вшить» в сюжет пьесы.

Перед спектаклем выступил молодежный театр «Колесо», который сумел вовлечь зрителей в театральное действо и удивить шоу с дрессированной собакой. После «разогрева» на станцию прибыла «Чыгунка»: юные актеры Семейного инклюзив-театра принялись бойко воплощать на сцене сюжет пьесы, написанной мальчиком с аутизмом. После спектакля зрителям и юным актерам раздали воздушные шары и предложили совершить поездку по железной дороге.

Мюзикл «Чыгунка» не имеет аналогов в мире. Пьеса написана на белорусском языке по сказке ребенка с аутизмом Кастуся Жибуля. Она рассказывает о дружбе, семье, добре и праве на ошибку. В «Чыгунке» много иносказаний, отсылок к известным произведениям, в том числе Янки Мавра, Корнея Чуковского, Льюиса Кэрролла и Уильяма Шекспира. В ней подчеркивается уникальность каждого человека, умение уважать и принимать особенности других людей.

«Спектакль под открытым небом стал для зрителей интересным опытом. Юные актеры постоянно ставят себе более сложные задачи и готовы играть как на профессиональной сцене, так и под открытым небом, – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Вячеслав Смирнов. – Всего за полтора года Семейному инклюзив-театру «i» удалось создать коллектив, который меняет людей и вселяет надежду на то, что общество будет готово принять «особенных» ребят и предоставит им шанс проявить свои таланты».

Такого же мнения придерживаются и в Семейном инклюзив-театре. «Постановка стала большим событием не только для детей, которые в ней задействованы. Зрители, которые приняли участие в театральном празднике, были приятно удивлены тем, что увидели. Хотя, если честно, мы сильно переживали, что всё может пойти не так. Но ребята были собранными и сыграли первоклассно, – призналась художественный руководитель Ирина Пушкарева. – Такие мероприятия позволяют изменить отношение общества к детям с аутизмом».

Спектакль «Чыгунка» - результат сотрудничества Cемейного инклюзив-театра и компании velcom, а подготовкой юных актеров безвозмездно занималась творческая студия Ирины Пушкаревой. Премьера спектакля с успехом прошла 2 апреля в Минске. Особенность постановки заключается в том, что на одной сцене играют как обычные, так и особенные дети. На данный момент это самый масштабный инклюзивный спектакль, который когда-либо ставили с участием детей с аутизмом в СНГ и Восточной Европе.