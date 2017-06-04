Госкомимущество оценило госпредставителей





Государственный комитет по имуществу опубликовал результаты анализа деятельности представителей государства в хозяйственных обществах по балльной системе, исходя из установленных критериев.

Оценки были сделаны на основании предоставленных отчетов о деятельности госпредставителей в хозяйственных обществах и оценок деятельности каждого представителя, выставленных органами, осуществляющими владельческий надзор. Критерии установлены Госкомимуществом. Таблица с баллами опубликована на сайте комитета. В Госкомимуществе пояснили, что общее количество баллов от 12 до 28 включительно подтверждает, что представитель государства соответствует предъявляемым к нему требованиям.

"Если баллов менее 12, то это свидетельствует о несоответствии представителя государства предъявляемым к нему требованиям", - сообщает комитет. Максимальное количество баллов набрал представитель от МЧС. Высокие баллы также у представителей от ГПТО "Белхудожпромыслы", Минфина, ГО "БЖД", Минздрава. Менее 12 баллов набрали представители от концерна "Беллесбумпром" и Минсельхозпрода.



