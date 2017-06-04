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Отправились на шопинг. Выплаты белорусам по чекам Tax Free выросли

05.06.2017 19:15 — Разное | Tut.by  
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Белорусы в январе-мае получили через Технобанк по чекам Tax Free по системе Global Blue 1 миллион 351,3 тысячи евро. Это на 148 тысяч долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Технобанке.


Средняя сумма возврата на один чек по системе Global Blue составила 18 евро. Чаще всего белорусы возвращали НДС через систему Global Blue из литовских и польских магазинов.

В январе-мае выросли также выплаты по чекам Tax Free по системе PREMIER — до почти 88,7 тысячи евро. Это почти на 15,3 тысячи евро больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя сумма выплаты по чеку по системе PREMIER в январе-мае этого года составила 30 евро. Чаще всего белорусы возвращали НДС из немецких, испанских и польских магазинов.

В Технобанке можно вернуть НДС по чекам Tax Free через несколько систем, но больше всего выплат приходится на Global Blue.

Напомним, выплаты по чекам Tax Free падают в Беларуси не первый год. Белорусы в прошлом году получили через Технобанк 3 миллиона 71,9 тысячи евро, в 2015 году — 4 миллиона евро, 2014-м году — на 5 миллионов евро, а в 2013-м году — «чуть больше чем на 5 миллионов евро».

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Белорусы в январе-мае получили через Технобанк по чекам Tax Free по системе Global Blue 1 миллион 351,3 тысячи евро. Это на 148 тысяч долларов больше, чем за аналогичный период...

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