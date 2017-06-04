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Белорусская таможня прокомментировала инцидент с Водонаевой

05.06.2017 19:34 — Разное | Ежедневник  
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Белорусская таможня прокомментировала инцидент с Водонаевой

фото: Поликсал.ру

Ранее Алена Водонаева сообщила в соцсетях, что ее якобы задержали в минском аэропорту на 11 часов. Некоторые СМИ распространили информацию, что у нее было изъято 30 тыс. долларов США.

Как сообщили представители таможни "Минск-2", Алена Водонаева 2 июня следовала через Национальный аэропорт Минск на авиарейс Минск-Киев. После пересечения зеленого коридора в зоне международного вылета она была приглашена на красный коридор для проверки достоверности заявленных сведений о товарах, перемещаемых в ручной клади.

Таможенный досмотр ручной клади был проведен с 12.55 до 13.12, после чего процедуры таможенного контроля были окончены (о чем свидетельствуют записи камер видеонаблюдения).

Гражданин Александр Малиновский также следовал по зеленому коридору и был приглашен на красный коридор. Досмотр его багажа длился с 14.00 до 14.14, пишет БЕЛТА.

"Данные граждане, их товары и имущество должностными лицами таможни "Минск-2" не задерживались", - отметили представители таможни.

Таможня напоминает, что перемещение (ввоз и вывоз) физическим лицом наличных денежных средств в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тыс. долларов, осуществляется с таможенным декларированием в письменной форме. 

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее Алена Водонаева сообщила в соцсетях, что ее якобы задержали в минском аэропорту на 11 часов. Некоторые СМИ распространили информацию, что у нее было изъято 30...

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