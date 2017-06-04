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Белорусская таможня прокомментировала инцидент с Водонаевой
05.06.2017 19:34 — Разное | Ежедневник
фото: Поликсал.ру
Ранее Алена Водонаева сообщила в соцсетях, что ее якобы задержали в минском аэропорту на 11 часов. Некоторые СМИ распространили информацию, что у нее было изъято 30 тыс. долларов США.
Как сообщили представители таможни "Минск-2", Алена Водонаева 2 июня следовала через Национальный аэропорт Минск на авиарейс Минск-Киев. После пересечения зеленого коридора в зоне международного вылета она была приглашена на красный коридор для проверки достоверности заявленных сведений о товарах, перемещаемых в ручной клади.
Таможенный досмотр ручной клади был проведен с 12.55 до 13.12, после чего процедуры таможенного контроля были окончены (о чем свидетельствуют записи камер видеонаблюдения).
Гражданин Александр Малиновский также следовал по зеленому коридору и был приглашен на красный коридор. Досмотр его багажа длился с 14.00 до 14.14, пишет БЕЛТА.
"Данные граждане, их товары и имущество должностными лицами таможни "Минск-2" не задерживались", - отметили представители таможни.
Таможня напоминает, что перемещение (ввоз и вывоз) физическим лицом наличных денежных средств в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тыс. долларов, осуществляется с таможенным декларированием в письменной форме.
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Ранее Алена Водонаева сообщила в соцсетях, что ее якобы задержали в минском аэропорту на 11 часов. Некоторые СМИ распространили информацию, что у нее было изъято 30...
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