Белорусский прыгун в высоту занял второе место на международном турнире в Польше

Белорусский прыгун в высоту Павел Селиверстов занял второе место на международном турнире в польском Ополе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своей лучшей попытке белорус показал результат 2 м 28 см. Его превзошел лишь Мутаз Эсса Баршим из Катара, который преодолел планку на высоте 2 м 37 см. Третье место занял польский спортсмен Войцех Тейнер — 2 м 20 см.

Павел Селиверстов является бронзовым призером чемпионата Европы — 2017 в закрытых помещениях. В ходе зимнего сезона атлет справлялся с планкой на высоте 2 м 32 см.

Конкуренцию в сборной Беларуси в текущем сезоне ему может составить Дмитрий Набоков, который на недавнем Кубке Беларуси в Бресте взял высоту 2 м 28 см.

Противостояние двух ведущих белорусских прыгунов можно будет увидеть в одном секторе на чемпионате Беларуси в Гродно 4−6 июля.