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Белорусский прыгун в высоту занял второе место на международном турнире в Польше

05.06.2017 19:34 — Разное | Tut.by  
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Белорусский прыгун в высоту Павел Селиверстов занял второе место на международном турнире в польском Ополе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своей лучшей попытке белорус показал результат 2 м 28 см. Его превзошел лишь Мутаз Эсса Баршим из Катара, который преодолел планку на высоте 2 м 37 см. Третье место занял польский спортсмен Войцех Тейнер — 2 м 20 см.

Павел Селиверстов является бронзовым призером чемпионата Европы — 2017 в закрытых помещениях. В ходе зимнего сезона атлет справлялся с планкой на высоте 2 м 32 см.

Конкуренцию в сборной Беларуси в текущем сезоне ему может составить Дмитрий Набоков, который на недавнем Кубке Беларуси в Бресте взял высоту 2 м 28 см.

Противостояние двух ведущих белорусских прыгунов можно будет увидеть в одном секторе на чемпионате Беларуси в Гродно 4−6 июля.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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В своей лучшей попытке белорус Павел Селиверстов показал результат 2 м 28 см.

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