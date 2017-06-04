Apple представляет iOS 11 и новые гаджеты (обновляется)

Сегодня в Сан-Хосе (Калифорния) в 20:00 по минскому времени компания Apple открывает ежегодную конференцию для разработчиков — WWDC 2017. Ожидается, что на ней будут анонсированы обновления для всех операционных систем компании, в том числе iOS 11. C полным списком предполагаемых новинок можно ознакомиться тут .





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