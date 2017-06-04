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Apple представляет iOS 11 и новые гаджеты (обновляется)
Сегодня в Сан-Хосе (Калифорния) в 20:00 по минскому времени компания Apple открывает ежегодную конференцию для разработчиков — WWDC 2017. Ожидается, что на ней будут анонсированы обновления для всех операционных систем компании, в том числе iOS 11. C полным списком предполагаемых новинок
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Стартовала конференция для разработчиков WWDC 2017.
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