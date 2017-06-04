После матча Беларусь - Болгария болельщики смогут бесплатно уехать на дополнительном транспорте

После матча Беларусь — Болгария, который начнется в 21.45 9 июня на «Борисов-Арене», из Борисова будет организован дополнительный бесплатный электропоезд в направлении Минска, а также дополнительные автобусы в столице по спальным районам города. Об этом сообщается на сайте федерации футбола Беларуси .



Фото: Даяна Александрович, TUT.BY

По просьбе федерации Белорусская железная дорога назначила дополнительный поезд региональных линий эконом-класса сообщением Борисов — Минск.

Расписание:

Борисов — Минск-Пассажирский

отправлением со станции Борисов 10.109.2017 в 00.08

с остановками в пути следования:

— Печинский (00.14−00.22),

— Жодино-Южное (00.33−00.35),

— Заречное (00.47−00.49),

— Минск-Восточный (01.27−01.30)

— прибытие на станцию Минск-Пассажирский в 01.36.

Для болельщиков проезд в этом электропоезде бесплатный!

Также от станций «Минск-Восточный» и «Минск-Пассажирский» совместно с «Минсктрансом» будут пущены восемь дополнительных автобусов в спальные районы города Минска.

От диспетчерской станции «Восточная» по маршрутам (отправление автобусов в 01:45):

Маршрут 1

ул. Свердлова — ул. Аранская — пр-т Партизанский — ул. Ванеева — ул. Ваупшасова — ул. Алтайская — ул. Ангарская — пр-т Партизанский до ДС «Шабаны».

Маршрут 2

ул. Свердлова — ул. Маяковского — Игуменский тракт — МКАД — ул. Уборевича — ул. Ташкентская — ул. Малинина — пр-т Рокоссовского — АВ «Восточный»

От станции «Минск-Пассажирский» (с улицы Бобруйской) по маршрутам (отправление автобусов в 01:55):

Маршрут 3

ул. Чкалова — ул. Брилевская — ул. Казинца — ул. Корженевского — ул. Кижеватова

Маршрут 4

пр-т Дзержинского — МКАД — ул. Шаранговича — ул. Пономаренко

Маршрут 5

ул. Клары Цеткин — ул. Кальварийская — ул. Притыцкого — ул. Кунцевщина — ул. Матусевича

Маршрут 6

пр-т Победителей — ул. Радужная — ул. Тимирязева — ул. Орловская — ул. Сурганова — ул. Академическая — ул. Радиальная

Маршрут 7

ул. Ленина — ул. Богдановича — ул. Некрасова — ул. Я. Коласа — Логойский тракт — ул. Седых — ДС «Калиновского».

Маршрут 8

по пр-ту Независимости до станции метро Уручье.

Федерация футбола просит болельщиков заранее определить, какой маршрут вам наиболее подходит (номера маршрутов будут указаны на информационных табло автобусов) и максимально быстро занять места в автобусах.