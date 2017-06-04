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После матча Беларусь - Болгария болельщики смогут бесплатно уехать на дополнительном транспорте
После матча Беларусь — Болгария, который начнется в 21.45 9 июня на «Борисов-Арене», из Борисова будет организован дополнительный бесплатный электропоезд в направлении Минска, а также дополнительные автобусы в столице по спальным районам города. Об этом сообщается на
По просьбе федерации Белорусская железная дорога назначила дополнительный поезд региональных линий эконом-класса сообщением Борисов — Минск.
Расписание:
Борисов — Минск-Пассажирский
отправлением со станции Борисов 10.109.2017 в 00.08
— Печинский (00.14−00.22),
Для болельщиков проезд в этом электропоезде бесплатный!
Также от станций «Минск-Восточный» и «Минск-Пассажирский» совместно с «Минсктрансом» будут пущены восемь дополнительных автобусов в спальные районы города Минска.
От диспетчерской станции «Восточная» по маршрутам (отправление автобусов в 01:45):
Маршрут 1
ул. Свердлова — ул. Аранская — пр-т Партизанский — ул. Ванеева — ул. Ваупшасова — ул. Алтайская — ул. Ангарская — пр-т Партизанский до ДС «Шабаны».
Маршрут 2
ул. Свердлова — ул. Маяковского — Игуменский тракт — МКАД — ул. Уборевича — ул. Ташкентская — ул. Малинина — пр-т Рокоссовского — АВ «Восточный»
От станции «Минск-Пассажирский» (с улицы Бобруйской) по маршрутам (отправление автобусов в 01:55):
Маршрут 3
ул. Чкалова — ул. Брилевская — ул. Казинца — ул. Корженевского — ул. Кижеватова
Маршрут 4
пр-т Дзержинского — МКАД — ул. Шаранговича — ул. Пономаренко
Маршрут 5
ул. Клары Цеткин — ул. Кальварийская — ул. Притыцкого — ул. Кунцевщина — ул. Матусевича
Маршрут 6
пр-т Победителей — ул. Радужная — ул. Тимирязева — ул. Орловская — ул. Сурганова — ул. Академическая — ул. Радиальная
Маршрут 7
ул. Ленина — ул. Богдановича — ул. Некрасова — ул. Я. Коласа — Логойский тракт — ул. Седых — ДС «Калиновского».
Маршрут 8
по пр-ту Независимости до станции метро Уручье.
Федерация футбола просит болельщиков заранее определить, какой маршрут вам наиболее подходит (номера маршрутов будут указаны на информационных табло автобусов) и максимально быстро занять места в автобусах.
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Для болельщиков проезд в этом электропоезде бесплатный.
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