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"МакДональдс" стала спонсором футбольного "Динамо-Минск"
5 июня компания «МакДональдс» стала спонсором футбольного клуба «Динамо-Минск». Об этом сообщает
Финансовые условия и срок действия договора не разглашаются. Деньги планируют направить на развитие детского футбола в клубе.
Отметим, что «МакДональдс» поддерживает и спонсирует самые крупные мировые спортивные события. С 1976 года компания является официальным спонсором и официальным рестораном Олимпийских Игр, а также Чемпионата мира и Чемпионата Европы по футболу.
В Беларуси «МакДональдс» является официальным партнером Национального олимпийского комитета, долгое время плодотворно сотрудничал с Федерацией хоккея Республики Беларусь.
«Нам очень приятно осознавать, что в легендарной истории минского „Динамо“ появился, — я надеюсь, надолго появился, — такой партнер с мировым именем как МакДональдс. <…> Два ярких бренда объединяются, чтобы приносить друг другу пользу», — прокомментировал подписание соглашения коммерческий директор ЗАО «ФК «Динамо-Минск» Сергей Перников.
«Уверены, что сотрудничество с ФК „Динамо-Минск“ позволит увеличить медийное присутствие МакДональдс в спортивной сфере. Но еще важнее, что спонсорская финансовая поддержка будет направлена на развитие детского футбола в ФК „Динамо-Минск“. Убеждены, что это будет способствовать прогрессу динамовских юниоров», — прокомментировал подписание соглашения заместитель директора по маркетингу и связям с общественностью представительства «МакДональдс» в Беларуси Владислав Рыжиков.
«Динамо» в
В мае у команды традиционно сменился тренер. Вместо Сергея Боровского на капитанский мостик назначили Сергея Гуренко.
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Финансовые условия и срок действия договора не разглашаются.
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