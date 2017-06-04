5 июня компания «МакДональдс» стала спонсором футбольного клуба «Динамо-Минск». Об этом сообщает официальный сайт команды .





Финансовые условия и срок действия договора не разглашаются. Деньги планируют направить на развитие детского футбола в клубе.

Отметим, что «МакДональдс» поддерживает и спонсирует самые крупные мировые спортивные события. С 1976 года компания является официальным спонсором и официальным рестораном Олимпийских Игр, а также Чемпионата мира и Чемпионата Европы по футболу.

В Беларуси «МакДональдс» является официальным партнером Национального олимпийского комитета, долгое время плодотворно сотрудничал с Федерацией хоккея Республики Беларусь.

«Нам очень приятно осознавать, что в легендарной истории минского „Динамо“ появился, — я надеюсь, надолго появился, — такой партнер с мировым именем как МакДональдс. <…> Два ярких бренда объединяются, чтобы приносить друг другу пользу», — прокомментировал подписание соглашения коммерческий директор ЗАО «ФК «Динамо-Минск» Сергей Перников.

«Уверены, что сотрудничество с ФК „Динамо-Минск“ позволит увеличить медийное присутствие МакДональдс в спортивной сфере. Но еще важнее, что спонсорская финансовая поддержка будет направлена на развитие детского футбола в ФК „Динамо-Минск“. Убеждены, что это будет способствовать прогрессу динамовских юниоров», — прокомментировал подписание соглашения заместитель директора по маркетингу и связям с общественностью представительства «МакДональдс» в Беларуси Владислав Рыжиков.

«Динамо» в чемпионате Беларуси после 11-ти туров c 22-я очками идет на третьем месте, на очко отставая от борисовского БАТЭ и на четыре очка от лидирующего «Шахтера».

В мае у команды традиционно сменился тренер. Вместо Сергея Боровского на капитанский мостик назначили Сергея Гуренко.