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Белорусская теннисистка Александра Саснович удостоена премии Heart Award

05.06.2017 20:38 — Разное | Tut.by  
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Белорусская теннисистка Александра Саснович во второй раз удостоена премии Кубка Федерации Heart Award, сообщили БЕЛТА в Белорусской теннисной федерации.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Премия Heart Award вручается с 2009 года теннисисткам, которые представляют свою страну на Кубке Федерации и при этом являются примером смелости на корте и преданности команде.

В этом году в составе сборной Беларуси Александра Саснович обыграла голландских теннисисток Кики Бертенс и Михаэллу Крайчек, а также швейцарок Викторию Голубич и Тимеа Бачински.

Год назад Александра Саснович впервые была удостоена этой престижной премии.

В апреле нынешнего года обладательницей Heart Award стала еще одна белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая также успешно играет в матчах Кубка Федерации за сборную Беларуси.

В 2011 году обладательницей этой премии была еще одна белоруска Виктория Азаренко. Женская сборная Беларуси в этом сезоне впервые сумела пробиться в финал Кубка Федерации, обыграв команды Нидерландов (4:1) и Швейцарии (3:2).

В ноябре белорускам предстоит провести решающий матч неофициального командного чемпионата мира с теннисистками США.

Финал состоится 11−12 ноября в Минске. Белорусские болельщики надеются, что к этому времени Виктория Азаренко наберет форму и поможет команде в игре с американками.

 
Теги: Минск
 
 
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Год назад Александра Саснович впервые была удостоена этой престижной премии.

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