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"Прессбол": две белорусские бегуньи, участвовавшие в Олимпиаде, провалили допинг-тесты
Журналист газеты «Прессбол» Борис Тасман в материале «Разгон на «Брестском» рассказал о том, что две белорусские легкоатлетки завершили выступления в национальной сборной из-за проваленного допинг-теста.
— Месяц назад стало известно, что две наши бегуньи, участницы Олимпийских игр, написали заявления о выходе из национальной команды. Причины указаны бытовые, но, по информации «ПБ», обе провалили допинг-тест. Причем у одной из них это третья положительная проба!
Чтобы не позорить БФЛА и оградить спортсменок от неприятных разбирательств и вероятных дисквалификаций (одна из них должна быть отлучена от спорта пожизненно), им было предложено уйти самим тихо и мирно. Такая процедура прописана в антидопинговых правилах, и ею уже пользовались некоторые наши спортсмены для бесконфликтного ухода из спорта. В этом случае спортсмен не имеет права требовать вскрытия пробы «В». Это означает признание им вины, а взамен он получает прекращение расследования.
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Журналист газеты "Прессбол" Борис Тасман в материале "Разгон на "Брестском" рассказал о том, что две белорусские легкоатлетки завершили выступления в национальной...
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