



Белорусская теннисистка Александра Саснович во второй раз удостоена премии Кубка Федерации Heart Award.

Премия Heart Award вручается с 2009 года теннисисткам, которые представляют свою страну на Кубке Федерации и при этом являются примером смелости на корте и преданности команде.

Как сообщили БЕЛТА в Белорусской теннисной федерации, в этом году в составе сборной Беларуси Александра Саснович обыграла голландских теннисисток Кики Бертенс и Михаэллу Крайчек, а также швейцарок Викторию Голубич и Тимеа Бачински.

Год назад Александра Саснович впервые была удостоена этой престижной премии. В апреле нынешнего года обладательницей Heart Award стала еще одна белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая также успешно играет в матчах Кубка Федерации за сборную Беларуси.

В 2011 году обладательницей этой премии была еще одна белоруска Виктория Азаренко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александра Саснович получила премию Heart Award Белорусская теннисистка Александра Саснович во второй раз удостоена премии Кубка Федерации Heart Award.