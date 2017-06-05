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Второй в истории: Баку готовится к Гран-при "Формулы-1"

05.06.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На городской трассе в Баку продолжаются приготовления к гоночному уикэнду, который пройдет с 23 по 25 июня. Компания – организатор гонки работает в интенсивном режиме, чтобы все было готово к приезду как гоночных команд, так и многочисленных болельщиков, передает Sputnik Азербайджан.

Пока еще центр столицы открыт для движения автомобилей и общественного транспорта, однако перед началом соревнований движение будет перекрыто.

Гонка в Баку впервые прошла в прошлом году, ее победителем стал немецкий пилот Mercedes, действующий чемпион мира Нико Росберг. Год назад гоночные мероприятия в Баку проходили под статусом Гран-при Европы, в этом году компания Baku City Circuit добилась переименования гонки в Гран-при Азербайджана.

 
 
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Столица Азербайджана готовится ко второму в истории Гран-при в рамках чемпионата мира "Формулы-1". Смотрите на видео, как проходит подготовка к спортивному событию.

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