На городской трассе в Баку продолжаются приготовления к гоночному уикэнду, который пройдет с 23 по 25 июня. Компания – организатор гонки работает в интенсивном режиме, чтобы все было готово к приезду как гоночных команд, так и многочисленных болельщиков, передает Sputnik Азербайджан.

Пока еще центр столицы открыт для движения автомобилей и общественного транспорта, однако перед началом соревнований движение будет перекрыто.

Гонка в Баку впервые прошла в прошлом году, ее победителем стал немецкий пилот Mercedes, действующий чемпион мира Нико Росберг. Год назад гоночные мероприятия в Баку проходили под статусом Гран-при Европы, в этом году компания Baku City Circuit добилась переименования гонки в Гран-при Азербайджана.