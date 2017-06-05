Сделано в Беларуси. Промышленная и бытовая химия: лидерство МКК и косметические «бароны»

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Как Айзенберг хотел купить «Белорускалий», когда МКК обогнала канадцев и кто создавал бренд «Белорусская косметика». EJ.BY и его генпартнер МТБанк представляют историю химической промышленности Беларуси в 1991-2016 годах.

В процессе перегонки

«Республика большой химии», в которую Беларусь превратилась в ходе советской индустриализации, только после получения независимости стала настоящей хозяйкой этих химических активов. Среди них выделяется уникальный для национальной экономики проект - один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений «Беларуськалий». То, что химическая отрасль особенно ценна для национальной экономики, может говорить тот факт, что за прошедшие 25 лет ни одно из бывших советских предприятий не стало объектом приватизации.

Карта размещения предприятий большой химии за этот период практически не претерпела изменений. Новые отметки на ней - это два крупных greenfield-проекта, реализованные российским капиталом, «Омск Карбон Могилев» и «Август-Бел». Частный капитал сосредоточился на не закрытых государственными производителями нишах. Самых заметных успехов он добился в производстве косметических средств, фактически с нуля создав за эти годы региональный бренд на постсоветском рынке – «Белорусская косметика». В региональные лидеры вышли производители синтетических моющих средств («Сонца»), средств защиты растений, пластмассовой тары, которая стала одной из важнейших экспортных позиций.

Необходимость поддержания и увеличения конкурентоспособности крупных химических производств и глобализация мировой экономики, тем не менее, делает еще более актуальным привлечение в отрасль стратегических инвесторов. Особенно это касается зависящих от импорта энергоресурсов и сырья «Гродно-Азота», Гомельского химического завода, «Белшины».

1991

«Комитетизация» активов

В собственность независимой Беларуси переходят союзные нефтеперерабатывающие и нефтехимические активы.

В 1992 году они будут переданы в Комитет по нефти и химии при Совете Министров Республики Беларусь. В структуре комитета, с осени возглавляемого бывшим начальником управления промышленности, межгосударственных связей и материальных ресурсов Управделами Совмина Анатолием Мордашовым, действует управление химии.

Комитет по нефти и химии в течение нескольких лет осуществляет оперативное управление «Белорускалием» (первоначально он называется именно так), «Полимиром», БШК «Белшина», Бобруйским шиноремонтным заводом, Борисовским заводом пластмассовых изделий, Гомельским химическим заводом, Гродненским производственным объединением «Азот», гродненским, могилевским и светлогорским производственными объединениями «Химволокно», заводом «Крион», Полоцким производственным объединением «Стекловолокно». В подчинение комитету переходят Новополоцкое отделение охтинского научно-производственного объединения «Пластполимер», институты и инжиниринговые компании. Также комитет наделяется функциями арендодателя для 6 арендных предприятий, среди которых мощностями выделяется Лидское производственное объединение «Лакокраска».

«Белита» и «Вiтэкс» бытовика Терещенко





Виктор Терещенко, фото: vitex.by

В 1988 году бывший начальник технического управления Министерства бытового обслуживания БССР Виктор Терещенко возглавляет закрытое акционерное общество «Белбыткомплект», а в 1990 году с молодым миланским предпринимателем, президентом компании G. V.F. Лучио Фузари регистрирует совместное предприятие «Белита». Виктору Терещенко суждено войти в историю как основателю парфюмерно-косметической отрасли в Беларуси, а бренду «Белита» - стать одной из самых успешных новых торговых косметических марок на постсоветском пространстве.





фото: vestnikmogileva.by

В 1995 году Виктор Терещенко преобразует «Белбыткомплект» в «Вiтэкс», создав подконтрольный только ему производственный актив. В лучшие времена на группу «Белита-Вiтэкс» приходится около 25% рынка белорусской косметики, продукция белорусской фабрики успешно реализуется на постсоветском пространстве. Под контролем бизнесмена также находится крупная розничная сеть и одно из самых эффективных сельскохозяйственных предприятий, расположенное в Узденском районе.

Дочь бизнесмена Ирина Терещенко некоторое время выступает на белорусской эстраде под псевдонимом Итейра. В настоящее время она представляет на белорусском рынке косметическую продукцию западных брендов и является владельцем сети салонов красоты «Итейра». Вторым супругом Ирины Терещенко является известный минский девелопер Артур Фенюк.

Американский период «БелПАКа»

На мощностях могилевского «Химволокна» создается совместное белорусско-американское предприятие «БелПАК». Оно производит пищевой ПЭТФ - гранулят.

Почти на десятилетие это предприятие станет монопольным производителем полуфабриката на рынке СНГ. Соучредителями «БелПАКа» с белорусской стороны становятся могилевские заводы «Химволокно» и «Моготекс» (их доли в уставном фонде, соответственно, 45% и 5%), с американской — компании Eastman Chemical и Pepsico (по 25%).

Полоцкие мотошлемы

В 1990 году создается одно из первых совместных предприятий в химической отрасли Беларуси.

На полоцкое «Стекловолокно» приходит итальянская компания AGV (холдинг Dainese). Используя производственные мощности и сырье (стекловолокно), итальянцы в рамках компании «А Джи Ву - Полспо» (потом «АГВ - Полспо») налаживают первое на территории бывшего СССР производство мотошлемов.

В 2000-е на предприятии будет освоен выпуск защитных шлемов для спецподразделений, бронежилетов, щитов и противоударных комплектов защиты конечностей. Крупный заказчик компании – МВД Беларуси.

1992

«Удобренченские» перестановки

Происходят кадровые изменения на двух крупнейших белорусских производителях удобрений. С фигурами двух новых руководителей будет связан важный период развития этой отрасли.





Петр Калугин (слева), фото: str3.by

Генеральным директором «Беларуськалия» - одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений - становится Петр Калугин. Он сменяет руководившего солигорским объединением с 1985 года Анатолия Подлесного. Уроженец Тверской области и выпускник Ленинградского горного института Петр Калугин на протяжении 1990-х годов становится одним из самых влиятельных представителей директорского корпуса страны.

В этом же году генеральным директором еще одного крупного производителя удобрений - гродненского «Азота» - назначается Валерий Лангов. Он, в свою очередь, сменяет Владимира Иванова, легендарного советского руководителя предприятия, который руководил «Азотом» с 1978 года. Валерий Лангов трудится на комбинате с 1970 года, пройдя за это время путь от стажера до заместителя главного инженера по производству.

Создание Международной калийной компании

Три производителя калийных удобрений России и Беларуси («Уралкалий», «Сильвинит» и «Беларуськалий») создают единую сбытовую структуру - «Международную калийную компанию» (МКК).

Ее задача - упорядочение сбыта удобрений на международном рынке и наращивание объемов продаж и доходности за счет создания эффективной дилерской сети. Все учредители имеют равные доли в уставном капитале МКК.





Анатолий Ломакин, фото: forbes.ru

На первом этапе компанию связывают с Григорием Лучанским, а во главе МКК оказывается уроженец Гродно Анатолий Ломакин.

Ломакин окончил Московский государственный институт международных отношений и в 1980-х годах работал в системе «Союзпромэкспорта». На вершине своей карьеры в этой структуре Анатолий Ломакин занимал пост директора компании «Калий ВАО Агрохимэкспорт», позже (в 1985-1989 годах) работал коммерческим директором одной из заграничных дочек «Союзпромэкспорта» и «Агрохимэкспорта» - бельгийской Fershimex.

В 2008 году, после продажи своих калийных активов, Анатолий Ломакин впервые будет включен в список Forbes с капиталом 1,8 млрд долларов. В 2012 году бизнесмен войдет от партии «Единая Россия» в состав VI-й Госдумы, но в 2013 году «по состоянию здоровья» досрочно сложит с себя депутатские полномочия.

Первые европейские антикалийные санкции

Европейские власти впервые применяют временные антидемпинговые санкции в отношении поставщиков хлористого калия из бывшего СССР.

Толчком к этому служат огромные объемы дешевых удобрений, которые поставляются на европейский рынок. Экспорт удобрений в этот период практически никем не регулируется. В качестве поставщиков так называемого «перестроечного калия» выступают даже некоторые колхозы и в их числе - известный колхоз «Снов».

Горняцкая забастовка

Независимый профсоюз горняков (НПГ) организовывает 43-дневную забастовку солигорских шахтеров.

На протяжении 1990-х НПГ является одним из самых влиятельных профессиональных объединений в Беларуси. Он добьется подписания первого в стране тарифного соглашения, сокращения на 1 час рабочего дня для рабочих, которые трудятся под землей, дополнительного пенсионного обеспечения.

Правда, с течением времени многие льготы, которых добился НПГ для сотрудников «Беларуськалия», будут отменены.

1993

Израильский покупатель для «Беларуськалия»

На правительство Вячеслава Кебича выходит израильский миллионер Шауль Айзенберг. Бизнесмен зондирует вопрос приватизации «Беларуськалия», но белорусские власти сохранят предприятие в собственности государства.

Во времена правления Александра Лукашенко долгое время (до 2001 года) возможностью создания совместного предприятия на базе «Беларуськалия» будет интересоваться крупный российский бизнесмен, владелец химической группы «Акрон» Вячеслав Кантор. «Акрону» принадлежат заводы удобрений в Великом Новгороде и Дорогобуже, он контролирует свыше 20% российского рынка азотных удобрений и имеет значительную долю на рынке сложных удобрений. Именно Вячеславу Кантору приписывают начало раскрутки нашумевшего «дела Ходорковского», с которым владелец «Акрона» не сумеет поделить завод «Апатит».

Лакокрасочная ниша

Присутствие на рынке крупного государственного производителя лаков и красок - лидской «Лакокраски» - не мешает нескольким белорусским и иностранным инвесторам создать успешные бизнесы в этой нише.

В этом году в Дзержинске со своим проектом стартует Александр Минько. Семейная компания «МАВ» через некоторое время превратится в крупнейшего частного производителя лакокрасочных изделий в Беларуси. «МАВ» - единственная компания, которая выпускает в Беларуси порошковые краски. Кроме белорусского рынка, продукция дзержинской фирмы представлена в России и в Балтии.

Старейшим резидентом СЭЗ «Брест» (с 1997 года) является немецкая лакокрасочная компания «Кондор». В нее инвестирует немецкий бизнесмен Хорст Беллер. В 2007 году он продаст бизнес шведской группе Eskaro Group, которая владеет такими же предприятиями в Украине, Латвии, Финляндии, России и Эстонии.

С 1996 года на белорусском рынке присутствуют немецкие краски Caparol. Этот бренд принадлежит немецкой компании DAW SE. В 2000 году в рамках предприятия «Диском» -резидента СЭЗ «Брест» - она локализует производство красок и грунта на территории Беларуси.

С 2003 года в Жодино начинает действовать завод польского холдинга Fabryka farb i Lakierow Sniezka – «Снежка-БеПол». Предприятие производит эмульсионные и масляно-фталевые краски и шпатлевки.

1994

Независимый химический регулятор

В рамках реорганизации Комитета по нефти и химии, который существует с начала 1990-х при Совете Министров Беларуси, создается Белорусский концерн по производству химической и нефтехимической продукции (концерн «Белнефтехимпром»). Это пока единственная в истории Беларуси регулирующая структура для нефтехимической и химической отрасли.

«Белнефтехимпром» объединяет около 30 предприятий химической и нефтехимической отрасли, в том числе БШК «Белшина», Борисовский завод пластмассовых изделий, Гомельский химический завод, могилевское, гродненское, светлогорское «Химволокна», «Гродно Азот», «Полимир», «Белорускалий», «Стекловолокно», «Крион», «Лакокраску», «Белхимэнерго» и другие.

Президентом концерна «Белнефтехимпром» становится бывший председатель Комитета по нефти и химии Анатолий Мордашов.

Калийное закрытие Европы

Европейский союз окончательно решает ограничить доступ на свой рынок калийных удобрений из республик бывшего СССР. По инициативе немецкого производителя Kali & Salz и французской группы SCPA брюссельское правительство вводит дополнительную таможенную пошлину в размере 30% на российский и белорусский калий.





фото: postgessen-news.de

Это приводит к значительному уменьшению объемов поставок калия из Беларуси в ЕС. В Европу с этих пор в основном поставляется только калий для изготовления сложных удобрений. Крупным партнером солигорского объединения в этой нище становится норвежский конгломерат Yara. В 1997 году удельный вес поставок белорусских удобрений на рынок ЕС в общем объеме экспорта «Беларуськалия» составит 3,32%. За 1994-2000 годы Министерством иностранных дел Беларуси и «Беларуськалием» при участии МКК будет предпринято несколько попыток пересмотреть условия ввоза удобрений на европейский рынок. Но власти ЕС откажутся отменить антидемпинговые санкции.

1995

Косметика Хотиных

В этом году запускает производство косметики в Фаниполе компания «Белкосмекс».





фото: m.kp.by

Основателем фирмы, начавшей деятельность в 1992 году как оптовый поставщик импортной парфюмерии и косметики в Беларусь, является Юрий Хотин. Позже к косметическому бизнесу присоединится его сын, выпускник Минского суворовского училища, мастер спорта по плаванию Алексей Хотин.

В конце 1990-х годов под руководством Алексея Хотина, окончившего Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова, начинается экспансия «Белкосмекса» на российский рынок. В российской столице Хотины появляются как поставщики продукции белорусского предприятия, но очень скоро обрастают местными производственными активами. Первым приобретением становится фабрика «Гелиос-М», производящая косметическую продукцию под брендами «Знахарь», «Страна сказок», «Шанте». В 1999 году Хотины устанавливают контроль над Московской фабрикой синтетических моющих средств, главным брендом которой является стиральный порошок «Биолан». В 2001 году в итоге скандальной истории, освещавшейся в российской прессе и на телевидении, белорусские бизнесмены возьмут под контроль Московский мыловаренный завод (хозяйственное мыло «Бабушкино» и «Домашнее»). В 2001-2003 годах Алексей Хотин является вице-президентом Московской ассоциации организаций химического комплекса.

Для управления косметическими активами Хотины создают холдинг СDS Group. Но в середине 2000-х годов они меняют проритеты в бизнесе и переориентируются на инвестиции в недвижимость. Хотины переоборудуют приобретаемые производственные здания под недорогие офисы, торговые площади и склады и сдают их в аренду. Косметическое производство на территории России свертывается. Московская фабрика СМС остановлена в 2005 году, рассматривается возможность ее переноса в Белгородскую область. Но в итоге в 2007 году бренд «Биолан» продается за несколько миллионов долларов «Нэфис Косметиксу».

«Жемчужины» «Модума»

С цеха в деревне Новый Двор в Минском районе стартует косметический проект, который позже вырастет в крупного игрока национального рынка - компанию «Модум - наша Косметика».

У истоков проекта стоят Ирина Скуратович и Александр Петренко, позже к ним присоединяется Виктор Лобкович. В 2000 году они выкупают бывшую мебельную фабрику им. Димитрова в Минске и переносят на нее мощности.

Позиции компании особенно сильны в сегменте средств для ухода за полостью рта, где популярен бренд «32 Жемчужины». С начала 2000-х годов бизнесмены ищут стратегического партнера. В частности, в 2002-2003 годах ведутся переговоры с крупным российским дистрибутором зубных паст - компанией «Торн». Аудит «Модум-наша косметика» проводит P&G. Но договориться о вхождении инвесторов в капитал не удается.

В 2000-2010-х годах на белорусском и российском рынках известна продукция других парфюмерно-косметических предприятий. Помимо «Белита-Вітэкс», «Белкосмекс» и «Модум-наша косметика», среди них фигурирует компания «Флоралис», ведущая историю с 1997 года. Основным владельцем компаний называется Валерий Нехайчик. Именно по его инициативе в 2009 году в Беларуси будет создана Ассоциация производителей парфюмерии и косметики.

Несколько фабрик специализируется на производстве декоративной косметики. Известного производителя в этом сегменте - «Релуи Бел» - создает владелец пластикового холдинга «Митра» Борис Голубович. С 1993 года продукцию под брендом Markell выпускает компания «Стилмарк».

Несколько бизнесменов пытаются найти свою нишу в парфюмерии. Самые крупные проекты – «Дилис косметик» и «Миран-парфюм».

Свой круг потребителей с 1997 года формирует «Белбиохим групп» Игоря Дедкова. Компания выпускает средства по уходу за обувью Damavik, Salamander, Silver, репелленты и инсектициды, а также хозяйственные и садовые товары.

1996

Джуто-волоконные пошлины

ЕС вводит ограничения на поставки белорусских химических волокон и джута.

Антидемпинговая пошлина в размере 43,5%, которая вводится на 5 лет, становится серьезным ударом для трех производителей этой продукции в Беларуси, и в первую очередь для могилевского «Химволокна».

В 2002 году после пересмотра условий поставок волокон в Европу защитная пошлина будет снижена до 21%. Но это не сильно повлияет на объемы ввоза белорусской продукции.

Одновременно, в середине 1990-х годов, подобные ограничения будут установлены при ввозе белорусских волокон и джута на турецкий рынок.

В 2007 году Еврокомиссия отменит ограничения на поставку белорусских химических волокон на европейский рынок.

1997

Слияние химиков и нефтяников

Правительство считает эффективным для управления нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслями их объединение в одну структуру.





фото: tut.by

Концерны «Белнефтепродукт» и «Белнефтехимпром», которые с 1994 года осуществляют государственное регулирование этими отраслями, ликвидируются. Создается единый госорган — концерн «Белнефтехим». В его структуру передаются нефтеперерабатывающие и химические заводы. Главой «Белнефтехима» назначается бывший министр по делам СНГ Иван Бамбиза.

Бывший президент «Белнефтехимпрома» Анатолий Мордашов уходит на пенсию.

МКК - мировой лидер





фото: findtm.ru

МКК впервые становится крупнейшим экспортером калийных удобрений на мировом рынке, опередив своего главного конкурента - канадскую группу Canpotex.

По итогам года МКК реализует 8 млн тонн удобрений, из которых до половины приходится на долю «Беларуськалия».





фото: people.onliner.by

В 2016 году на долю белорусского производителя приходится 1/7 мирового производства калийных удобрений.

«Азот» на продажу





фото: tut.by

Рассматривается вопрос приватизации гродненского «Азота».

Предприятие является одним из крупнейших промышленных потребителей природного газа. Для его устойчивого развития предлагается передать часть акций в руки главного поставщика топлива - «Газпрома».

Создана совместная российско-белорусская комиссия под руководством министра по управлению госимуществом и приватизации Василия Новака. Однако процесс разгосударствления и приватизации «Азота» приостанавливается на высшем уровне.

Во второй раз о своей заинтересованности в приватизации «Гродно Азота» российская газовая монополия объявит в 2002 году. В 2006 году в преддверии повышения цены на газ уже само белорусское правительство предложит «Газпрому» акции «Гродно Азота». Но в обоих случаях до вхождения «Газпрома» в состав акционеров гродненского предприятия дело не дойдет.

В 2010-х годах тема вхождения «Газпрома» в капитал «Азота»» будет поднята в очередной раз и снова она не получит продолжения.

Не немецкий «Крион» и альтернатива для Linde

Интерес к приватизации завода «Крион», специализирующегося на выпуске кислорода, азота, аргона и газовых смесей, проявляет известная немецкая компания Linde Group.

Переговоры об ее участии в этом предприятии будут продолжаться в 2000-х годах. Они закончатся после того, как Linde в 2007 году приобретет частную компанию «Ацетилен» в Брестской области и создаст на ее базе современное газовое производство «Линде Газ Бел».

«Предварительно изолированный» бизнес

Производство предварительно-изолированных труб (ПИ-труб) для жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и других отраслей становится одним из важных направлений инвестирования частников в отрасли. Появляется около десятка производителей, которые делят между собой на аукционах достаточно жирный пирог госзаказа.





фото: tut.by

В 1997 году братья Евгений и Сергей Павлюки на базе разработок и патентов своего отца Сергея Павлюка открывают Завод полимерных труб в Могилеве. Предприятие производит ПИ-трубы и затворную арматуру и входит в число крупнейших налогоплательщиков Могилевской области. В 2000-е Павлюки инвестируют в создание мощностей для российского рынка, отрывая несколько предприятий в Ярцево. На базе белорусских и российских активов вырастает Группа компаний СМИТ, которая контролирует значительную долю на рынке СНГ.

В Беларуси крупными производителями ПИ-труб являются компании «Белтермиз», «Изоком», «БелЕвроТрубПласт», «СарматТермо-Инжиниринг». На последнюю в 2016 году обращает внимание государство. В рамках уголовного дела, заведенного по результатам анализа тендерных торгов и определения их победителей, будет задержан владелец «СарматТермо Инжиниринга» Александр Кнырович и около десятка руководителей жилищно-коммунальных предприятий.

1998

Группа «Интерагроинвест»

«В целях большей координации производителей удобрений и расширения их возможностей в наращивании производства и экспорта» под эгидой союзных органов создается Межгосударственная финансово-промышленная группа «Интерагроинвест».

Учредителями Центральной компании МФПГ на первом этапе становятся «Сильвинит», «Уралкалий», «Беларуськалий», МКК, «Мосбизнесбанк», «Эталонбанк», «Белорусский банк развития», «Беларусбанк», «Белагроинторг», Ameropa (Швейцария), Kalija parks (Латвия), Agrosin (Сингапур).

МФПГ предлагает несколько проектов, которые должны финансироваться за счет средств союзного бюджета. Одним из самых интересных является реализация программы по обновлению железнодорожного парка минераловозов. Однако проекты не получают развития.

Союзные волокна

Создается еще одна «химическая» финансово-промышленная группа - МФПГ «Формаш».

С белорусской стороны в нее входят Брестский машиностроительный завод и светлогорское «Химволокно», с российской — около 40 промышленных предприятий и научно-исследовательских институтов.

Целью «Формаша» является организация серийного производства оборудования по выпуску химических волокон. Эта программа финансируется на протяжении нескольких лет из союзного бюджета России и Беларуси.

Игрушечный бизнес кобринского «Полесья»

Свое применение пластмассовому сырью находят кобринцы Андрей Гольцман и братья Владимир и Петр Кивако.

Они создают фирму «ПП «Полесье», которая выпускает на арендованных у проектной организации площадях детские игрушки. Первой продукцией становится цветная пирамидка. В 2005 году компания выкупает цех у кобринской текстильной фабрики «Ручайка».

Сегодня «ПП «Полесье» производит широкий ассортимент пластмассовых детских игрушек, которые реализуются не только в СНГ, но и в Евросоюзе (Польше, Германии, Испании, Италии). Компания располагает собственным автомобильным парком, насчитывающим 120 единиц техники. Кобринский производитель является резидентом СЭЗ «Брест».

В 2016 году «ПП «Полесье» получит кредит в объеме 10 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития на реализацию энергосберегающего проекта.

1999

Ротации на могилевском «Химволокне»

Начинаются кадровые перемены в директорском корпусе отрасли.

Влиятельный директор могилевского «Химволокна» Иван Ефанов, руководящий комбинатом с 1985 года, увольняется в связи с выходом на пенсию за несколько дней до совещания на предприятии с участием президента Александра Лукашенко.

На смену Ивану Ефанову приходит главный инженер Константин Гисак. При нем и его преемниках (Леониде Геценке, Владимире Соколове, Сергее Пузевиче) начинается упадок некогда мощного объединения.

В 2014 году на его восстановление в должности нового руководителя будет направлен бывший глава Могилевского облисполкома Петр Рудник.

Соль Кучинскаса

На Западе находится партнер-дистрибутор получаемой на солигорских рудниках технической соли.

В этом году в Литве создается совместная компания Baltkalis, 60% в которой получает компания Arvi ir Ko местного бизнесмена Видмантаса Кучинскаса, 40% - «Беларуськалий». Baltkalis в 2000-2010-х является крупнейшим поставщиком продукта на литовском рынке, создает дочку («Калининград калий») в Калининградской области, а также продвигает солигорскую пищевую соль в Евросоюз.

В 2010 году Видмантас Кучинскас, имеющий интерес в сфере производства сложных удобрений, пытается расширить сотрудничество с «Беларуськалием». Некоторое время обсуждается проект строительства завода по выпуску NPK-удобрений мощностью 240 тыс. тонн в год на базе солигорского предприятия. Но в итоге «Беларуськалий» запустит аналогичное производство за свой счет.

Продолжение следует…