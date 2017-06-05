Производители опасаются информационной войны на рынке питьевой воды





После введения нового техрегламента ЕАЭС о безопасности питьевой воды, в Беларуси может начаться информационная война между теми, кто производит и продает природную воду и теми, кто предлагает потребителям очищенную.

Ожидается, что новый технический регламент ЕАЭС «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», проект которого после многолетней и ожесточенной дискуссии все же был согласован, будет принят уже до конца текущего года.

В основу проекта нового технического регламента заложены требования, содержащиеся в директиве Совета Европейского союза 98/83 ЕС, вводящие четкое различие между обработанной и природной питьевой водой. Новый регламент, в случае его подписания, обяжет всех производителей питьевой воды независимо от их волеизъявления указывать на этикетке способ обработки питьевой воды и метод обеззараживания, если речь идет об обработанной воде, либо надпись «природная вода», которая фактически будет говорить о ее натуральности.

«Потребитель не будет введен в заблуждение и сможет отличить природную питьевую воду, содержащую природный кислород, а также полезные для организма микроэлементы, от обработанной питьевой воды, сделав при этом осознанный и правильный выбор», - пояснила главный технолог Минского завода безалкогольный напитков Ольга Васильцова.

Эксперты отмечают, что если в обработанную воду после ее очистки можно искусственным путем вернуть микроэлементы, то обогатить заново кислородом ее не получится. Тем не менее, вся питьевая вода, продающаяся ныне в магазинах, является безопасной для здоровья и может употребляться в пищу.

Выиграют ли от введения нового техрегламента белорусские производители природной воды, говорить не берутся даже они сами. Однако делают явный акцент на необходимости информировать потребителя о качестве и характеристиках употребляемого в пищу продукта.

Генеральный директор «Дариды» Дмитрий Неверович уверен, что «при наличии данного документа качество бутилированных вод всех производителей возрастет и, в конечном итоге, выиграют потребители, которые смогут осознанно подойти к выбору» употребляемой воды.

Тем не менее, белорусские производители, имеющие собственные скважины, все же переживают, что между ними и производителями обработанной воды начнется целая информационная война, где последние будут пытаться сыграть на преимуществах фильтрации, озонирования, деионизации и прочего.

Между тем, производители природной воду говорят, что нужно понимать, что обработка воды включает в себя ее очистку и дезинфекцию. Фактически потребитель получает дистиллированную воду, которая хоть и не вредна для здоровья, но менее полезна, чем природная. Самым важным отличием и преимуществом природной воды является ее насыщение кислородом, чего нельзя сказать об обработанной воде. Кроме того, пока вода не подвергалась вмешательству, микроэлементы в ее составе находятся в тесной взаимосвязи, что позволяет организму их легче усваивать.

В общем, новый техрегламент еще не принят, а производители уже начинают потихоньку воевать друг с другом. Единственное, в чем они едины, так это в том что потребитель от нового техрегламента только выиграет.