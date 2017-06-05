Хоккеисты «Нэшвилла» продолжают творить чудеса в домашних матчах плей-офф. Минувшей ночью «хищники» во второй раз кряду обыграли в родных стенах «Питтсбург» и сравняли счет в финальной серии Кубка Стэнли.



Фото: nhl.com/ru

«Нэшвилл» — «Питтсбург» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 — Ярнкрук (К.Смит, Уотсон, 14.51), 1:1 — Кросби (Дюмулен, 15.57), 2:1 — Ф. Годро (Эллис, Жолнерчик, 23.45), 3:1 — Арвидссон (Фишер, Нил, 33.08), 4:1 — Форсберг (Экхольм, Суббан, 56.37, в пустые ворота).

Броски: 26−24 (7−6, 8−8, 11−10).

Силовые приемы: 28−32.

Штраф: 8−6.

Вратари: Ринне (95,8% отраженных бросков) — Мюррей (88% отраженных бросков).

После неудачи в прошлой игре наставник «Питтсбурга» Майк Салливан перетасовал состав всех звеньев. Но победить «пингвинам» это не помогло.

В первом периоде команды обменялись голами с интервалом в 56 секунд. Причем шайбу «Нэшвилла» засчитали только после видеопросмотра, а Кросби сумел прервать свою безголевую серию из 12 поединков.

Второй период удачно сложился для хозяев, которые добились комфортного перевеса в два гола, причем шайбу Фредерика Годро признали легетимной после видеопросмтра.

В третьем периоде «Питтсбург» отчаянно пытался спастись, но тщетно. Пеккка Ринне, признанный первой звездой матча, был надежен. А ответные выпады «Нэшвилла» — опасны и держали в напряжении голкипера и оборону гостей. Вдобавок у «пингвинов» совсем разладились дела в большинстве — они не могут реализовать лишнего вот уже в 14 случаях кряду.

Контрольный выстрел Филипа Форсперга по пустым воротам снял вопросы о победителе встречи за три с половиной минуты до конца третьего периода.

Ход финальной серии Кубка Стэнли

«Питтсбург» — «Нэшвилл» — 2:2 (5:3, 4:1, 1:5, 1:4)

Следующие поединки запланированы на 8 июня в Питтсбурге и, если потребуется, 11 июня в Нэшвилле, 14 июня в Питтсбурге.

«Питтсбург» четырежды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992, 2009, 2016).

«Нэшвилл» добрался до финала Кубка Стэнли впервые в своей 19-летней истории выступления в НХЛ.