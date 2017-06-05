Полезные секреты: как правильно пользоваться пылесосами

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Пылесос — устройство для поддержания чистоты и порядка, которое наверняка есть практически в любой квартире. Какими бывают пылесосы и как ими правильно пользоваться читайте в новом выпуске проекта « Секреты бытовой техники ».

Как выбирать пылесос

Первым делом нужно выбрать тип сбора пыли — от этого будет зависеть принцип работы и цена.

Со съемным мешком. Главный плюс таких пылесосов — относительно невысокая цена, высокая мощность всасывания и большой объем пылесборника (в среднем от 3 до 6 литров). Из минусов — необходимость контактировать с пылью при опустошении мешка.





С «циклонным» принципом работы. В этих устройствах вместо мешка для сбора пыли используют специальный контейнер. К его стенкам центробежная сила отбрасывает собранные частицы мусора и пыли. Их объем, как правило, варьируется в пределах от 1 до 2 литров. После уборки контейнер достаточно просто вытряхнуть или помыть.

С водяными фильтрами. Здесь собранная грязь под давлением подается в аквафильтр. При таком способе фильтрации изначально ниже мощность всасывания, а сами гаджеты большие и тяжелые. Из плюсов можно выделить высокую степень очистки.





Моющие пылесосы. С их помощью можно делать влажную и сухую уборку, распылять влагу или, например, собирать разлитую на полу жидкость. Моющие пылесосы также подойдут для мойки кафеля, камня или окон. Единственный минус — высокая цена относительно пылесосов с сухой системой уборки.

Как пылесосить более эффективно

Следите за уровнем наполнения пылесборника. Он не должен быть заполнен более чем на две трети своего объема. В противном случае мощность всасывания пылесоса может резко снизиться — вне зависимости от типа пылесборника.

Обращайте внимание на щетку. Для ковров из натуральных материалов лучше использовать щетку с длинной щетиной, а для чистки паласов — с короткой. Если ковер выполнен из длинного ворса, его рекомендуется чистить гладкой щеткой без щетины. Движения следует совершать вдоль ворса, а не поперек его.





При чистке кафеля, плитки и других гладких поверхностей используйте мягкие щетки на колесиках — это позволит избежать появления царапин. Кстати, мягкими щетками можно пылесосить и мебель. Для этого на аппарате рекомендуется установить минимально доступную мощность. Единственное ограничение — диваны из велюра и бархата. Их чистить пылесосом нельзя — есть риск испортить ворс.





Антистатик пригодится для чистки синтетических ковров. Его ворсинки могут наэлектризовываться, поэтому перед началом уборки ковры из синтетических материалов следует обрабатывать специальными антистатическими средствами.

Чтобы пылесос проработал дольше

Шланг пылесоса должен быть подключен плотно. Иначе втягивающая способность устройства может существенно снизиться, и электричество будет расходоваться впустую.

Шнур — самое слабое место любого пылесоса. Его нельзя переезжать или деформировать другими способами. Также не рекомендуется тянуть за собой пылесос так, чтобы вытянувшись на всю длину шнур выскакивал из розетки, это может повредить штепсель и сам шнур. Кроме того, шнур нельзя использовать в качестве ручки для переноски пылесоса.





Не пытайтесь всосать пылесосом мелкие предметы. Такой мусор лучше собрать вручную или при помощи традиционного совка и веника. Это в первую очередь касается острых и твердых предметов, а также мелких игрушек, булавок и скрепок. Они могут повредить пылесос или бункер для сбора пыли.

Будьте аккуратнее с фильтрами. Моющиеся фильтры нельзя сушить на батареях, обогревателях и т.д. Не забывайте, что перед установкой все фильтры должны полностью высохнуть. Иначе это может привести к поломке внутренних деталей пылесоса.

Полезные функции

Одним из самых важных параметров любого пылесоса является мощность всасывания. Чем она выше, тем лучше аппарат будет справляться со сбором грязи и пыли.

Мощности в 300−350 Вт хватит для чистки паркета, линолеума или коврового покрытия с небольшим ворсом. Если у вас большая квартира или дом и в ней есть домашние животные с длинной шерстью, то лучше присмотреться к моделям мощностью от 350 до 500 Вт.





Система очистки воздуха также является важным параметром. Для этого в пылесосах устанавливаются специальные фильтры. Обычно их как минимум два — предмоторный и выходной. Первый задерживает крупную пыль и защищает двигатель от преждевременного износа или поломки.

Далее воздух поступает в выходной фильтр, который обрабатывает мельчайшие частицы загрязнений. В большинстве пылесосов ими выступают HEPA-фильтры, которые в зависимости от классификации могут задерживать до 99,995% вредоносных частиц размером вплоть до 0,1 мкм.





Размеры большинства бактерий и грибков больше — поэтому они остаются с самыми мелкими частицами пыли на фильтре, не попадая обратно в помещение. При выборе стоит останавливаться на моделях с HEPA-фильтром уровня не менее H13 (задерживает порядка 99,95% частиц размером в 0,3 мкм).

Заменять такой фильтр необходимо в среднем один или два раза в год, в зависимости от интенсивности использования пылесоса.

В пылесосах компании Samsung встроена специальная турбина Anti-Tangle, которая не дает пыли и мусору забивать фильтры и препятствовать прохождению воздуха. Это также помогает обеспечивать постоянную мощность всасывания. К тому же, турбина Anti-Tangle предотвращает наматывание волос и шерсти на детали пылесоса.

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Пылесос Samsung с турбиной Anti-Tangle имеет высокую мощность всасывания, поэтому на уборку уходит мало времени.

Тратьте время на любимые занятия, а не на пыль.